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KPGA 투어 상반기 1·2위에 '콘페리 투어' 출전권 부여

서대원 기자
작성 2026.04.15 15:00 조회수
KPGA 투어 상반기 1·2위에 '콘페리 투어' 출전권 부여
▲ 2025년 제네시스 대상에 오른 옥태훈

한국프로골프(KPGA) 투어 2026시즌 상반기 제네시스 포인트 상위 2명에게 미국프로골프(PGA) 2부 투어인 콘페리 투어 출전권을 줍니다.

한국프로골프협회는 오늘(15일) "올 시즌 KPGA 투어 개막전인 제21회 DB손해보험 프로미 오픈부터 상반기 마지막 대회인 KPGA 군산CC오픈까지 제네시스 포인트 1, 2위에 오른 선수에게 8월에 열리는 콘페리 투어 '피나클 뱅크 챔피언십'과 '알버트손 보이스 오픈' 출전권을 주기로 콘페리 코리아와 합의했다"고 전했습니다.

콘페리 투어는 PGA 투어에 진출하기 위한 관문 중 하나입니다.

이승택은 KPGA 투어 제네시스 포인트 특전 제도를 통해 콘페리 투어에서 활동했고, 이후 콘페리 투어 포인트 상위 20명에게 주는 PGA 투어 카드를 획득해 올해 꿈의 무대에 데뷔했습니다.

2026 KPGA 투어 개막전인 DB손해보험 프로미 오픈은 내일(16일)부터 19일까지 강원도 춘천의 라비에벨 골프앤리조트에서 열립니다.

이번 대회엔 지난해 대상을 비롯한 주요 개인 타이틀을 휩쓴 옥태훈과 LIV 골프에 진출했다가 복귀한 장유빈 등 주요 선수들이 총출동합니다.

(사진=KPGA 투어 제공, 연합뉴스)
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