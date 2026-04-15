[D리포트] 취업자 두 달째 20만 명대 늘었지만…청년층 41개월째 '고용 한파'

취업자 수가 두 달 연속 20만 명대 증가세를 이어갔습니다.



국가데이터처가 발표한 '3월 고용동향'에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 2천879만 5천 명으로, 1년 전보다 20만 6천 명 증가했습니다.



취업자 증가 폭은 지난해 12월과 올해 1월 10만 명대에 머물렀다가 2월부터 20만 명대로 올라섰습니다.



연령대별로는 60세 이상이 24만 2천 명, 30대가 11만 2천 명 늘었습니다.



하지만, 15세에서 29세까지 청년층 상황은 좋지 않았습니다.



청년층 고용률은 43.6%로 0.9%포인트 하락했고, 실업률은 7.6%로 0.1% 포인트 상승했습니다.



취업자 수는 14만 7천 명 줄었는데, 2022년 11월부터 41개월 연속 감소한 겁니다.



청년층 고용 비중이 높은 숙박·음식점업은 지난해 11월부터 5개월 연속, 인공지능 영향을 받는 전문·과학기술 서비스업도 넉 달 연속 감소세입니다.



[빈현준 / 국가데이터처 사회통계국장 : 경력직 선호라든지 수시 채용의 어떤 증가 현상 등이 있다 보니 어 청년층이 취업자 청년층이 취업하는 데 있어서 다소 과거에 비해서 좀 어려움을 겪고 있는 것이 아닌가.]



실업자는 88만 4천 명으로 1년 전보다 3만 5천 명 줄었습니다.



비경제활동인구 가운데 '쉬었음'인구는 254만 8천 명으로 3만 1천 명 증가했습니다.



(취재: 채희선, 영상취재: 이재영, 영상편집: 정용화, 제작: 디지털뉴스부)