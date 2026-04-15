국산 공대지 미사일 '천룡' 개발 시험 중 서해 추락…"인명 피해 없어"

▲ 천룡 장거리 공대지 미사일

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국방과학연구소, LIG디펜스앤에어로스페이스, 한화에어로스페이스 등이 2028년을 목표로 장거리 공대지 미사일 천룡을 개발하고 있는 가운데, 최근 천룡 시제의 중요 시험 중 추락 사고가 난 것으로 파악됐습니다.방산업계에 따르면 국방과학연구소 등은 지난달 27일 국산 경공격기 FA-50에 천룡 시제 2기를 탑재해 충남 태안군 서쪽 바다에서 천룡 시동 점검 시험을 실시했습니다.시동 점검 시험은 전투기에서 분리된 천룡이 엔진 점화 후 수백 km 정상 비행하는지 평가하는 절차입니다.정부 고위 관계자는 "이날 천룡 시제 2기가 FA-50에서 분리됐는데 정상적인 엔진 점화 후 비행을 하지 못하고 서해 바다에 떨어졌다"며 "한 기는 엔진 점화를 못해 자유낙하했고, 다른 한 기는 엔진이 잠시 가동돼 91초 간 16km 활강하다 추락했다"고 밝혔습니다.천룡 2기의 해상 추락으로 인한 인명 피해는 없었던 것으로 확인됐습니다.이 관계자는 "1차 비행 안정성 시험은 무사히 치렀고, 2차 시동 점검 시험에서 문제가 발생한 것으로 엔진의 결함을 찾아 재시험할 것"이라고 덧붙였습니다.천룡 개발을 완료하려면 7차에 거쳐 각종 시험에 통과해야 하는 것으로 알려졌습니다.군 당국은 천룡 장거리 공대지미사일은 2028년까지 개발을 마친 뒤 2029년부터 양산해 2030년대 초반 한국형 초음속 전투기 KF-21용으로 전력화한다는 계획입니다.결함을 찾아 수정하는 데 시간이 걸려 천룡의 개발과 전력화가 지연될 우려에 대해 정부 고위 관계자는 "무기체계 개발은 실패의 연속"이라며 "실패를 딛고 성공할 것"이라고 말했습니다.