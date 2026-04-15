장애인 부모 단체 오체투지…고 김창민 감독 사건 '부실 수사' 규탄

▲ 전국장애인부모연대가 15일 서울 서대문구 경찰청 앞에서 연 '고(故) 김창민 영화감독 상해치사 사건 부실수사 규명 촉구 오체투지'에서 참가자들이 오체투지를 하고 있다.

전국장애인부모연대는 오늘(15일) 서울 서대문구 경찰청 앞에서 고(故) 김창민 영화감독 상해치사 사건 부실 수사 의혹을 규탄하는 오체투지 집회를 열었습니다.참가자들은 김 감독의 얼굴이 그려진 흰색 반팔티를 입은 채 "부실 수사 담당 엄벌", "발달 장애 가정 보호" 등의 구호를 외친 뒤 바닥에 엎드렸다가 일어나는 이른바 '오체투지'를 100번 반복했습니다.김 감독의 아버지 김상철 씨도 집회에 참석해 "경찰의 축소, 은폐, 지연을 제 눈으로 목격했다"며 "제2, 제3의 억울한 죽음이 나타나지 않기를 소망한다"고 밝혔습니다.이들은 오체투지를 마치고 당시 수사를 맡았던 경기 구리경찰서장과 담당 수사관, 현장 출동 경찰관에 대한 직무유기 등 혐의 고발장을 경찰에 제출했습니다.김 감독은 지난해 10월 20일 새벽 발달장애 아들과 구리시의 한 식당을 찾았다가 다른 손님과 소음 등 문제로 다툼을 벌이던 중 주먹으로 가격 당해 쓰러졌습니다.이후 인근 병원으로 옮겨진 김 감독은 의식을 회복하지 못하고 지난해 11월 7일 뇌사 판정을 받고 장기 기증으로 4명에게 새 생명을 나누고 숨졌습니다.이후 가해자의 구속영장이 기각되며 경찰 수사가 부실했단 논란이 불거졌습니다.경기북부경찰청은 감찰에 착수했고 사건을 넘겨받은 검찰도 전담팀을 꾸려 수사 중입니다.(사진=연합뉴스)