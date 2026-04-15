여자농구 국가대표 가드 박지현, WNBA LA 스파크스와 계약

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▲ 박지현과의 계약 발표한 LA 스파크스

한국 여자농구를 대표하는 가드 박지현이 미국여자프로농구(WNBA) 무대에 진출합니다.매니지먼트사 에픽스포츠는 박지현이 WNBA 로스앤젤레스(LA) 스파크스와 루키 스케일 계약을 맺었다고 밝혔습니다.한국 선수로 WNBA 팀에 입단해 정규리그 경기에 출전한 건 정선민과 박지수가 있었습니다.박지현이 정규리그 무대를 밟는다면 한국 선수 3번째 사례가 됩니다.박지현은 2018년 국내 여자프로농구 신인 드래프트에서 전체 1순위로 아산 우리은행 유니폼을 입고 간판스타로 활약하며 성장한 선수입니다.우리은행 소속으로 WKBL 통산 158경기에 출전해 평균 13.3점, 7.8리바운드, 3.4어시스트를 기록하며 정규리그 3회, 챔피언결정전 2회 우승에 앞장섰습니다.2023-2024시즌 이후 자유계약선수(FA) 자격을 얻은 그는 해외 무대 도전을 선언했습니다.호주 NBL1 뱅크스타운을 시작으로 뉴질랜드, 스페인에서 경험을 쌓았고, 최고의 무대로 여겨지는 미국까지 입성하게 됐습니다.에픽스포츠는 "박지현이 WNBA 4개 구단으로부터 관심을 받았고, 고심 끝에 LA 스파크스행을 결정했다. 구단의 적극적인 의지가 결정적인 계기였다"면서 "LA 스파크스는 박지현을 콤보 가드이자 윙 자원으로 영입하고 싶은 뜻을 강하게 드러냈다"고 전했습니다.박지현은 "어린 시절부터 꿈꿔왔던 WNBA 무대에 정식 선수로 도전할 수 있게 돼 매우 영광이다. 단순히 경험을 쌓는 것에 그치지 않고, 나의 가치를 증명해 팀의 핵심 전력으로 자리 잡겠다"고 포부를 밝혔습니다.박지현은 오늘(15일) 출국해 시즌 준비에 들어갈 예정입니다.WNBA의 2026시즌은 다음 달 개막합니다.(사진=구단 인스타그램 캡처, 연합뉴스)