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국힘 곽규택 "한동훈 복당해 경선으로 부산 북갑 단일화해야"

김보미 기자
작성 2026.04.15 14:05 조회수
국힘 곽규택 "한동훈 복당해 경선으로 부산 북갑 단일화해야"
▲ 국민의힘 곽규택 의원

국민의힘 곽규택 의원(부산 서·동)이 오늘(15일) 국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표에 대해 "지금이 복당해야 할 시점"이라고 밝혔습니다.

곽 의원은 현재 당 원내수석대변인이자 공천관리위원회 당연직 위원을 맡은 지도부 일원으로, 오늘 채널A에 출연해 부산 북갑 보궐선거에 사실상 출마를 선언한 한 전 대표와 관련해 이같이 이야기했습니다.

곽 의원은 "박민식 전 국가보훈부 장관, 이영풍 전 KBS 기자 등은 벌써 (부산 북갑) 출마 선언을 한 상태"라며 "한 전 대표가 복당해 이런 분들과 경쟁을 통해 국민의힘 후보로 단일화해 나가는 게 제일 좋지 않겠느냐"고 말했습니다.

이어 "부산 북갑은 더불어민주당 전재수 의원이 3번 연속 당선된 지역으로, 민주당 지지세가 아무리 적게 잡아도 40%는 된다"며 "3자 구도로 과연 이길 수 있겠느냐"고 반문했습니다.

장동혁 대표가 한 전 대표에 대한 제명 징계를 철회해야 하냐는 질문에는 "당 지도부가 먼저 손을 내밀어 한 전 대표에게 '복당해서 우리 당 다른 후보들과 경쟁하자'고 제안하는 쪽이 더 큰 정치를 하는 것"이라고 답했습니다.

그러면서 "당에서도 이번 선거에 사활을 건 만큼 이제는 승부수를 던져야 할 때"라며 "다선 의원님들이 한 전 대표와 당 지도부를 설득해주시길 기대한다"고 말했습니다.

그동안 지도부 내에서 친한(친한동훈)계 우재준 의원이 한 전 대표의 복당을 주장한 적은 있지만, 친한계가 아닌 인사들 가운데 사실상 제명 취소를 공개적으로 발언한 것은 곽 의원이 처음입니다.

(사진=연합뉴스)
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