미 '아메리칸 뮤직 어워즈' 후보 발표... BTS, 케데헌 등 포함

▲ 그룹 방탄소년단(BTS)

BTS가 미국 3대 대중음악 시상식 중 하나인 '아메리칸 뮤직 어워즈'(AMA)에서 대상 격인 '올해의 아티스트' 등 3개 부문 후보에 올랐습니다.현지시간 14일 AMA 홈페이지에 따르면 BTS는 '올해의 아티스트'와 '베스트 남성 K팝 아티스트' 후보로 지명됐고, 지난달 발매한 신곡 '스윔'(SWIM)은 '송 오브 더 서머' 후보에 올랐습니다.블랙핑크 멤버 제니와 호주의 테임 임팔라가 협업한 '드라큘라'(Dracula) 리믹스 버전도 '송 오브 더 서머' 후보에 올랐습니다.하이브의 글로벌 걸그룹 캣츠아이는 '올해의 신인 아티스트'와 '브레이크스루 팝 아티스트' 후보로 선정됐고, 이들의 히트곡 '날리'(Gnarly)는 '베스트 뮤직 비디오' 후보에 지명돼 총 3개 부문에 이름을 올렸습니다.넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'는 '베스트 사운드트랙' 후보에 포함됐습니다.영화 속 걸그룹 헌트릭스가 부른 '골든'(Golden)은 '베스트 팝 송' 후보에 올랐습니다.'베스트 남성 K팝 아티스트' 부문에선 BTS와 함께 에이티즈, 엔하이픈, 스트레이 키즈, 투모로우바이투게더가 경쟁하게 됐습니다.'베스트 여성 K팝 아티스트' 부문에는 에스파, 블랙핑크, 아일릿, 르세라핌, 트와이스가 후보로 올랐습니다.'아메리칸 뮤직 어워즈'는 현지시간 5월 25일 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열립니다.(사진=빅히트뮤직 제공, 연합뉴스)