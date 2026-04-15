3월 자동차 수출 64억 달러로 작년보다 2.2%↑…하이브리드차 견인

▲ 3일 경기도 평택항에 수출용 자동차가 세워져 있는 모습.

3월 한국의 자동차 수출이 미국의 관세와 중동전쟁 영향 속에서도 작년보다 2% 증가하며 성장을 이어간 것으로 나타났습니다.하이브리드차 수출이 작년보다 60% 넘게 증가하며 전체 수출을 이끌었습니다.산업통상부가 발표한 '2026년 3월 자동차 산업 동향'에 따르면 3월 한국의 자동차 수출액은 지난해 3월보다 2.2% 증가한 63억 7천만 달러로 집계됐습니다.물량 기준 수출은 25만 9천635대로, 작년 3월과 비교해 7.8% 늘었습니다.지역별로는 수입 자동차에 15% 관세가 부과되고 있는 미국은 27억 5천만 달러로 1.0% 줄었으나 유럽연합(EU)이 10억 3천만 달러로 33.0% 증가했습니다.아시아와 중동은 각각 4억 달러, 2억 9천만 달러로 38.4%, 40.8%씩 감소했습니다.중남미(3억 달러·26.4%), 오세아니아(3억 7천만 달러·44.7%) 등은 증가했습니다.중동전쟁 등 무역 환경 불확실성이 커지는 가운데에서도 하이브리드차 인기가 이어지며 수출을 견인했습니다.3월 친환경차 수출은 9만 8천40대로 작년 같은 달보다 42.6% 늘었습니다.친환경차 중에서 하이브리드차 수출은 6만 8천378대로 62.9% 증가하며 전체 친환경차 수출의 70%를 담당했습니다.전기차는 2만 7천541대로 32.7% 늘었고, 플러그인 하이브리드차는 2천121대로 64.8% 감소했습니다.3월 자동차 내수 판매는 16만 4천813대로, 작년 동월 대비 10.2% 증가했습니다.내수에서도 친환경차 판매는 9만 7천830대로 40.3% 증가했습니다.하이브리드차(5만 4천517대·9.9%)와 전기차(4만 1천232대·123.7%), 수소차(1천50대·161.8%) 내수 판매는 늘었고, 플러그인 하이브리드차(1천31대·-20.8%)는 줄었습니다.3월 자동차 국내 생산은 4.5% 증가한 38만 7천227대를 기록했습니다.3월 내수 판매 상위 모델은 쏘렌토(10만 870대), 그랜저(7천574대) 모델Y(6천749대), 스포티지(5천540대), 아반떼(5천479대) 등의 순이었습니다.(사진=연합뉴스)