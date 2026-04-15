'식사비 대납 의혹' 경찰, 이원택 의원 사무실 압수수색

▲ 6·3 지방선거 전북도지사 도전하는 이원택 의원

경찰이 '식사비 대납 의혹'을 받는 더불어민주당 전북특별자치도지사 후보인 이원택(군산·김제·부안을) 의원 사무실을 압수수색하고 있습니다.전북경찰청은 오늘(15일) 오전 이 의원의 부안 지역구 사무실과 같은 당 김슬지 전북도의원 선거사무소에 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행하고 있다고 밝혔습니다.이 의원은 지난해 11월 29일 정읍시의 한 음식점에서 열린 모임의 식사 비용 72만 7천 원을 김 도의원을 통해 대납하게 한 혐의를 받고 있습니다.김 도의원은 도의회 기획행정위원회 업무추진비와 사비로 당시 참석자들의 식사비를 지불한 것으로 파악됐습니다.이 의원은 기자회견 등을 통해 자신의 식사비는 현금으로 지불했으며 김 도의원이 비용을 낸 사실은 알지 못했다고 주장하면서 혐의를 완강히 부인했습니다.경찰 관계자는 "(업무추진비와 관련해) 도의회 압수수색도 진행할 예정"이라며 "수사 중인 사안이라 구체적인 내용은 밝히기 어렵다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)