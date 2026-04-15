[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 트럼프 미국 대통령, 오늘(15일)은 이런 이야기를 했습니다. "앞으로 이틀 안에 뭔가 일어날 수 있다." 이란과의 종전 협상이 재개될 가능성을 시사한 겁니다. 이란이 승리했다고 느끼게 하고 싶지는 않다면서 이란이 우라늄 농축 권리를 영구적으로 포기해야 할 것이라고 압박했습니다.



2. 미국과 이란의 2차 종전 협상 기대감이 커지면서 코스피는 오늘도 상승세를 이어가고 있습니다. 장 시작부터 6,100선을 돌파했고 원 달러 환율도 어제보다 10원 가까이 떨어졌습니다.



3. 이재명 대통령은 지난 주말 휴일 이스라엘 관련 SNS 메시지를 계속해서 올리지 않았습니까? 조현 외교부 장관은 이스라엘 측과 긴밀하게 소통했고 잘 마무리됐다며 외교적인 갈등은 없었다고 말했습니다. 조 장관은 오늘 국회 외교통일위원회에 출석해서 대통령의 SNS 글은 보편적인 인권과 국제인도법의 중요성을 강조한 것이라며 외교부로서는 SNS의 진위, 그리고 취지를 확실하게 이해시켰다고 말했습니다.



4. 이재명 대통령, 오늘 청와대에서 열린 규제합리화위원회 회의에서 공직자들에게 적극 행정을 주문하면서 이렇게 자신의 소회를 밝혔습니다. 이 대통령은 "나는 적극적인 행정을 하다가 국민의 평가를 받아 이 자리에 오기도 했지만, 또 한편으로는 그것 때문에 평생을 고생하고 있지 않느냐" 이런 이야기를 한 겁니다. 대장동 사건으로 수사와 재판을 받았던 자신의 경험을 거론한 것이라는 해석이 나오고 있는데 이재명 대통령은 "열심히 하면 문제가 돼서 수사, 감사를 받고 열심히 안 하면 문제가 되지 않는다"며 국무조정실이 이런 상황을 잘 챙겨달라고 당부했습니다.