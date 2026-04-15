신현송 "제 불찰로 인한 신상 문제 송구…한국 경제에 헌신"

▲ 신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다.

신현송 한국은행 총재 후보자가 "신상 문제로 국민께 심려를 끼쳐 대단히 송구하다"고 밝혔습니다.신 후보자는 오늘(15일) 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 "제가 오랫동안 해외 생활을 하면서 제대로 행정 처리를 못 한 불찰"이라며 이같이 말했습니다.이번 청문회를 앞두고 신 후보자가 국내외에 주택을 3채 보유한 점, 가족 모두 외국 국적을 가진 점, 금융 자산의 90% 이상이 외화 자산인 점 등이 도마에 올랐습니다.서울 강남 아파트를 '갭투자'(전세 낀 매수)해 11년 만에 22억 원의 시세 차익을 올린 점, 모친에 전세 보증금 없이 무상 거주를 제공한 점도 지적됐습니다.이밖에 신 후보자가 영국 고등학교 졸업 직후 고려대 경제학과에 편입한 것이 당시 학칙에 위배된다는 의혹도 제기됐습니다.이와 관련, 신 후보자는 "제 신상에 관해 국민 시선이 그렇게 달갑지 않은 것은 이미 알고 있다"고 말했습니다.다만 "어떤 이익을 추구하기 위한 고의적인 행위는 없었다"고 강조했습니다.그는 "제가 비록 해외에서 오래 살았지만, 언젠가는 한국 경제를 위해 헌신을 하고자 했다"며 "이번 지명이 한국을 위해 마지막으로 헌신할 기회라고 생각하고 귀국했다"고 말했습니다.그러면서 "앞으로 (총재로) 취임하면 지금 나와 있는 모든 문제를 신속히 처리하고 한국 경제를 위해 최선을 다해 일하겠다"고 했습니다.신 후보자는 "외화 자산은 이미 상당 부분 처분을 했다"며 "원화로 다 반입한 상태고, 앞으로도 계속 줄여나가겠다"고 말했습니다.이어 "이해 상충 없이, 어떤 의혹도 없이 다 정리해나갈 것"이라며 "공직자답게 처신하겠다"고 약속했습니다.모친 아파트 매수와 관련해선 "투기성이나 갭투자 목적이 아니었다"고 주장했습니다.그는 "당시에는 어머니가 집은 있지만 생활비가 부족했다"며 "어머니 생활을 돕기 위해 집을 사서 생활비를 드린 것이었다"고 설명했습니다.그러면서 "지금 거주하시는 형태가 증여로 간주된다면 선임한 세무 대리인을 통해 그 여부를 확인하고 필요한 세무 조치를 하겠다"고 덧붙였습니다.고려대 편입과 관련해선 "영국의 고등학교는 4년제고, 대학은 3년제"라며 "4년제 고등학교를 졸업하면 어느 정도 대학을 수료한 것으로 인정받았던 것으로 기억한다"고 해명했습니다.(사진=연합뉴스)