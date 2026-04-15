세종시 아파트 주변 멧돼지 2마리 출몰…상가·기숙사 유리 파손

▲ 파손된 유리창

세종시 아파트 단지 주변에 멧돼지가 출몰해 도심 곳곳을 돌아다니면서 상가 유리창 등이 파손되는 피해가 발생했습니다.경찰과 소방당국이 포획에 나섰지만 멧돼지가 인근 산으로 달아나면서 상황이 종료됐습니다.오늘(15일) 세종시에 따르면 오늘 오전 7시부터 한 시간가량 보람동과 소담동, 집현동 아파트 단지 일대에서 멧돼지 2마리가 돌아다닌다는 신고가 30여 건 접수됐습니다.멧돼지 출몰 소식에 경찰과 소방당국은 등교 시간대 안전사고가 발생하지 않도록 인력 30여 명을 투입해 포획에 나섰습니다.대형 개 크기 정도의 멧돼지가 도심 여러 곳을 돌아다니면서 포획이 쉽지 않았다고 시 관계자는 설명했습니다.이 과정에서 인명피해는 없었으나 아파트 주변 상가 유리창과 한국개발연구원 기숙사 유리창 등이 파손됐습니다.세종시는 재난 문자를 발송해 노약자와 어린이는 안전에 유의하고 출근길 차량 운행 시 주의해 달라고 당부했습니다.멧돼지 목격 신고는 오전 8시 3분 이후 더 이상 들어오지 않고 있습니다.세종시 재난안전실은 멧돼지가 인근 괴화산으로 달아난 것으로 추정하고 있습니다.시 관계자는 "시민 안전을 위해 괴화산 등산로 입구 9곳에 관리 인원을 배치하고 아파트 단지 주변 순찰을 강화했다"며 "멧돼지가 도심에 재출몰하면 신속하게 조치하겠다"고 말했습니다.(사진=세종시 제공, 연합뉴스)