정청래 "검찰, 정치깡패…윤 정권 '이재명 죽이기' 국가폭력 분노"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 15일 오전 부산 동구 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 부산 현장 최고위원회에서 발언하고 있다.

정청래 민주당 대표가 윤석열 정권 검찰의 조작 기소 의혹과 관련, "야당 탄압·정적 제거·이재명 죽이기에 국가폭력 범죄가 정말 횡행했다는 것을 정말 눈으로 확인했다"고 말했습니다.정 대표는 오늘(15일) 부산항 국제전시컨벤션센터에서 열린 현장 최고위원회의에서 어제 국회에서 열린 '쌍방울 대북 송금 사건' 청문회를 거론하며 이같이 강조했습니다.그는 "윤석열 정권이 이렇게까지 국가폭력을 저질렀는가 하는 분노가 앞을 가린다"며 "정치검찰은 정치검찰을 넘어서 정치깡패 수준이었다"고 했습니다.이어 "이런 정치검찰이 다시는 이 땅에 발붙이지 못하도록 이번에 철저하게 국정조사를 통해 진실을 밝혀내고, 드러난 진실을 특검을 통해서 반드시 사법 처리될 수 있도록 민주당은 뚜벅뚜벅 앞길을 가겠다"고 덧붙였습니다.쌍방울 대북 송금 사건과 관련해 진술 회유 의혹을 받는 박상용 검사가 어제 청문회에서 증인 선서를 또다시 거부한 것에 대해선 "국민을 철저히 무시하는 오만한 정치검찰의 민낯을 보여줬다"고 지적했습니다.한편 정 대표는 하루 앞으로 다가온 세월호 참사 12주기를 언급하며 "민주당이 책임지고 빠른 시간 안에 생명안전기본법을 통과시키도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔습니다.그러면서 "세월호 참사의 완전한 진상규명과 책임자 처벌도 끝까지 챙기겠다"며 "생명을 경시하는 풍토에서 생명을 존중하는 사회가 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 약속했습니다.(사진=연합뉴스)