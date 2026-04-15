조국 "민주당, 내가 부산 나가면 '조국 대 한동훈 구도' 우려"

▲ 조국혁신당 조국 대표

경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 선언한 조국혁신당 조국 대표가 "부산시장에서 박형준을 척결하고 쫓아내려면 (부산 북갑 선거에) 안 나가는 게 맞는다고 판단했다"고 밝혔습니다.조 대표는 오늘(15일) 유튜브 방송 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'에서 "더불어민주당 주요 인사들이 언론 인터뷰를 통해서 또는 제게 직접 연락해 '부산은 선택 안 했으면 좋겠다'는 얘기를 많이 했다"며 이같이 말했습니다.이어 "(민주당에서) 부산은 박형준 시장으로부터 뺏어와야 하는데 '박형준 대 전재수' 구도가 중심이 돼야 한다. '조국 대 한동훈' 이렇게 구도가 바뀌면서 부산시장 선거에 문제가 발생할 수 있다고 우려를 얘기하더라"고 전했습니다.그는 "박형준을 정말 그만 보고 싶은 부산 출신 사람으로서 그 말이 이해되더라"며 최근 민주당으로부터 출마 권유를 받고 있는 하정우 청와대 AI미래기획수석을 거론하며 "나가면 충분히 이기실 수 있을 것 같다"고 언급했습니다.평택을을 출마지로 택한 이유에 대해서는 "호남이나 민주당 텃밭을 선택하면 제가 명분을 잃는다는 판단을 한 것"이라며 "민주당 후보와 제가 격렬한 경쟁을 하는 것은 온당하지 않다고 생각했다"고 설명했습니다.조 대표는 또 평택을 재선거의 귀책사유가 민주당에 있으므로 '무공천 원칙'이 지켜져야 할 곳이라고 강조했습니다.평택을은 민주당 소속이었던 이병진 전 의원이 재산신고 누락으로 당선무효형을 확정받아 재선거가 치러지는 지역입니다.조 대표는 그러면서도 정청래 민주당 대표가 평택을에 전략공천을 하겠다는 방침을 세운 데 대해선 "섭섭할 문제는 아닌 것 같다. 공당의 대표로서 그런 선택을 하는 것을 존중해야 한다"고 했습니다.또 진보당 김재연 상임대표와의 경쟁 구도에 대해서는 "연대해 온 우당이지만 진보당이 후보를 낸 곳에 혁신당이 후보를 낼 수 없다는 원칙은 없다"며 "선의의 경쟁을 해야 할 문제다. 왜 후보를 냈냐고 서로 비난할 문제는 아니다"라고 입장을 밝혔습니다.이어 "격돌할 수밖에 없고 그 격돌 속에서 누가 압승하는 일은 거의 없을 것 같다"며 "'3표 차로 이기겠다'는 각오로 최선을 다하겠다"고 강조했습니다.