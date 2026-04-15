MLB 이정후, 2루타 포함 2안타…시즌 4번째 멀티 히트

▲ 지난 11일 볼티모어 오리올스전에 출전한 샌프란시스코 자이언츠 이정후

메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 시즌 네 번째 멀티 히트를 치고 타격 감각을 끌어올렸습니다.이정후는 미국 오하이오주 신시내티 그레이트아메리칸볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈와 방문 경기에서 6번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 2안타를 기록했습니다.시즌 초반 타격 부진에 시달린 이정후는 최근 4경기에서 멀티 히트를 3번 치며 조금씩 타율을 올리는 중입니다.이정후의 시즌 타율은 2할 7리가 됐습니다.이정후는 2회초 원아웃에서 신시내티 선발 우완 브래디 싱어의 싱커를 밀어 좌전 안타로 출루했습니다.1대 0으로 뒤진 4회초 투아웃에서는 싱어의 싱커를 이번에는 당겨쳐 우익수 키를 넘기는 2루타를 날렸습니다.6회초에는 타구가 투수 발을 맞고 굴절돼 1루 땅볼로 잡혔으며 9회초엔 우익수 뜬공으로 물러났습니다.이정후는 2대 1로 뒤진 8회말엔 호수비도 뽐냈습니다.신시내티 맷 매클레인의 타구가 우측 파울 라인 쪽으로 향하자 끝까지 쫓아가 잡아내며 이닝을 마무리했습니다.샌프란시스코는 2대 1로 져 3연패를 당했습니다.(사진=게티이미지)