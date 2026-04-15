보안 허점 뚫는 AI '미토스' 충격에…금융위, 금융권 비상 소집

▲ 금융위원회

미국 인공지능(AI) 기업 앤트로픽이 공개한 차세대 모델 '미토스'로 촉발된 사이버 보안 우려가 커지면서 금융위원회가 금융권을 긴급 소집했습니다.금융권 보안에 미칠 영향을 점검하고 글로벌 금융당국의 대응 논의에 합류하기 위한 조치입니다.오늘(15일) 금융권과 금융당국에 따르면 금융위는 이날 권대영 부위원장 주재로 금융감독원, 금융보안원, 은행·보험권 최고정보보호책임자(CISO) 등을 불러 긴급 현안 점검 회의를 개최했습니다.금융감독원이 지난 13일 금융권 정보보안 실무자들과 회의를 연 데 이어 회의 수준을 격상해 보안 위협 점검에 나선 것입니다.금융위 고위 관계자는 "미토스 영향과 대응 방안 등을 논의해보려고 한다"며 "글로벌 대응 논의에 한국도 적극적으로 합류할 것"이라고 말했습니다.최근 앤트로픽은 고성능 보안 역량을 보유한 최신 AI 모델 미토스를 극소수 파트너사에 제공하는 사이버 보안 계획 '프로젝트 글래스윙'을 가동하며 글로벌 보안 분야에 파장을 일으키고 있습니다.특히 미토스는 보안 취약점을 찾아 공격할 수 있는 수준의 성능이 확인되면서 해킹 등 범죄에 악용될 경우 금융 시스템 전반이 위험에 노출될 수 있다는 우려가 나옵니다.미토스는 복잡한 소프트웨어의 설계 구조를 추론해 보안 취약점을 스스로 찾아내고 침투 경로까지 스스로 설계할 수 있는 것으로 알려졌습니다.단순히 해커의 코드 작성을 돕던 보조 도구 수준을 넘어 독자적으로 타깃을 분석하고 침투 경로를 뚫어내는 '자율형 에이전트'로 진화했다는 평가입니다.결제와 송금 등이 복잡하게 얽힌 금융 시스템에 침투할 경우 인프라 전체가 마비될 위험이 크다는 우려가 나오면서 미국 재무부와 연준(Fed) 수뇌부는 최근 월가 주요 은행 최고경영자(CEO)들을 긴급 소집해 대응책 마련에 나섰습니다.골드만삭스·시티은행·뱅크오브아메리카·모건스탠리 등 금융기관들은 앞다퉈 이 모델 접근 권한을 얻었다는 보도가 나오기도 했습니다.캐나다, 영국 등 주요국들도 미토스 관련 보안 취약점 노출이 금융 시스템에 미칠 영향을 평가하고 있습니다.한 보안업계 관계자는 "해외 금융당국이 빠르게 움직이는 상황을 감안할 때 결제 등 주요 부문에 보안 우려가 감지됐을 수 있다"며 "국내에서는 미토스에 아직 접근을 못 하는 상황이라 어떤 위험이 있는지 파악부터 하는 게 급선무"라고 말했습니다.과학기술정보통신부도 전날 긴급 현안 점검 회의를 열고 각 기업 CISO에 AI를 활용한 보안 위협에 주의하고 각사별로 긴급 보안점검을 실시할 것을 당부했습니다.(사진=금융위원회 제공, 연합뉴스)