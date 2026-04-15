우리은행, 전주원 감독 선임…위성우 총감독으로 물러나

▲ 위성우(왼쪽) 감독과 전주원 신임 감독

여자프로농구 아산 우리은행을 14년 동안 이끌며 '왕조'를 구축했던 위성우(54) 감독이 총감독으로 물러납니다.후임 사령탑으로는 위 감독을 줄곧 보좌한 한국 여자농구의 '전설' 전주원(53) 코치가 낙점됐습니다.우리은행 구단은 오늘 전주원 신임 감독 선임을 발표했습니다.계약 기간은 2029년 5월까지 3년입니다.아울러 구단은 위 감독이 코치진 육성과 선수단 경기력 강화를 뒤에서 지원하는 총감독을 맡는다고도 밝혔습니다.14년 만의 '리더십 교체'입니다.2005년 신한은행 코치로 여자프로농구 지도자 생활을 시작한 위 감독은 2012년 우리은행 지휘봉을 잡고 감독으로 데뷔했습니다.이전까지 4시즌 연속 리그 최하위 팀이었던 우리은행은 위 감독이 처음으로 이끈 2012-2013시즌 우승을 차지했고 이를 시작으로 2017-2018시즌까지 6시즌 연속 통합 우승을 달성하며 우리은행 '왕조'를 열었습니다.우리은행은 위 감독 재임 시기 정규리그에서는 지난 2024-2025시즌까지 2위 밖으로는 벗어난 적이 없었고 챔피언결정전 우승만 9번 달성했습니다.강력한 카리스마와 혹독한 훈련을 바탕으로 결과를 내며 명성을 높인 위 감독은 2024년 1월 여자프로농구 최초로 300승을 달성했고, 통산 340승 112패를 기록했습니다.포스트시즌에서도 최다승 기록(36승)을 보유했습니다.우리은행은 이번 시즌엔 선수들의 줄부상으로 어려움을 겪으면서 위 감독 부임 이후 처음으로 플레이오프에도 못 오를 뻔했지만 4위로 막차를 탔고 4강 플레이오프에서는 청주 KB에 3연패를 당해 탈락했습니다.우리은행 구단은 이번 시즌으로 계약이 끝난 위 감독과 재계약을 고려했지만, 위 감독이 구단에 퇴진 의사를 밝힌 것으로 전해졌습니다.지휘봉을 이어받은 전주원 신임 감독은 선수 시절 여자농구 최고의 포인트가드로 활약한 걸출한 스타입니다.2011년까지 선수로 21년간 뛰며 2000년 시드니 올림픽에서 한국의 4강 진출을 이끄는 등 국가대표로도 맹활약했습니다.선수 생활을 마친 뒤 신한은행에서 코치 생활을 시작한 그는 2012년 위 감독 부임과 함께 우리은행에 합류해 이번 시즌까지 보좌했습니다.2021년엔 도쿄 올림픽 여자농구 대표팀 감독을 맡기도 했습니다.우리은행은 "전주원 감독은 팀 시스템에 대한 이해와 선수단 장악력, 코칭 경험을 두루 갖춘 지도자"라며 "내부 승격을 통해 조직의 안정성을 유지하는 동시에 새로운 변화를 이끌 적임자로 판단했다"고 설명했습니다.전 감독은 구단을 통해 "우리은행이라는 훌륭한 팀을 이끌 기회를 주셔서 감사드린다"며 "그동안 함께해온 선수들과의 신뢰를 바탕으로 팀이 다시 최고의 자리에 오를 수 있도록 책임감을 가지고 준비하겠다"고 소감을 밝혔습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)