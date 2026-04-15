"당근에서 샀다" 고등학생이 승용차 구매해 무면허 운전

▲ 부산 금정경찰서

부산의 고등학생이 중고 거래 플랫폼을 통해 승용차를 구매한 뒤 무면허 운전을 하다가 경찰에 덜미를 잡힌 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.오늘(15일) 부산 금정경찰서에 따르면 지난달 7일 오전 3시 30분 금정구 두구동에서 달리던 에쿠스 차량이 진로 변경을 하던 중 가로수를 들이받는 사고를 냈습니다.경찰이 출동해 운전자를 확인한 결과 고등학생인 A군으로 파악됐습니다.A군은 친구 3명과 함께 이날 차량을 번갈아 운전한 것으로 알려졌습니다.과속을 하며 차선을 넘나들고, 부모님 차량이나 오토바이를 운전하는 일행들과 경주를 벌이기도 한 것으로 전해졌습니다.이들이 운전한 차량은 중고 거래 플랫폼인 '당근마켓'에서 350만 원을 주고 구매한 것으로 전해졌습니다.중고 거래 플랫폼에서 신분증이나 면허 확인을 하지 않는다는 점을 노렸습니다.차량 등록은 20대 지인의 명의를 빌려 한 것으로 전해졌습니다.경찰 관계자는 "행위 전반에 관해 확인해야 할 부분이 많아서 조사를 진행하고 있다"면서 "구체적인 수사내용은 밝히기 어렵다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)