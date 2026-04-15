뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

유가·환율 뛰자…수입 물가 28년 만에 최대폭 상승

한지연 기자
작성 2026.04.15 10:38 조회수
PIP 닫기
[경제 365]

중동 전쟁 여파로 국제 유가와 환율이 동시에 급등하면서, 우리나라 수입 물가가 28년 만에 가장 큰 폭으로 상승했습니다.

한국은행에 따르면, 3월 수입물가지수는 169.38로 전월보다 16.1% 올라, 1998년 이후 가장 높은 상승률을 기록했습니다.

이번 상승은 유가 영향이 컸습니다.

두바이유는 2월 68달러에서 3월 129달러로 뛰면서 한 달 사이 88% 가까이 급등했습니다.

이 영향으로 원유 가격은 89%, 제트유 67%, 나프타 46%가 오르는 등 석유제품 전반이 큰 폭으로 상승했고, 화학 제품 가격도 함께 올랐습니다.

환율 부담도 커졌습니다.

원 달러 환율은 1,449원에서 1,486원으로 올라, 수입 가격의 원화 부담을 키웠습니다.

한편, 수출 물가도 같이 뛰면서 3월 수출물가지수는 전월보다 16.3% 상승해, 역시 28년 만에 가장 큰 폭을 기록했습니다.

수입물가 전망은 앞으로가 더 변수입니다.

4월 들어 유가는 일부 하락했지만, 환율은 여전히 높고 중동 상황도 불확실합니다.

전쟁이 길어지면 소비자 물가 상승 압력이 더 커질 수 있습니다.

*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
한지연 기자 사진
한지연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지