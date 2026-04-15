정지영 감독 "조진웅 은퇴는 충격…식사 제안했는데 정중히 거절"

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정지영 감독이 배우 조진웅의 은퇴에 대한 생각을 전했다.14일 오후 서울 삼청동에서 영화 '내 이름은' 개봉 기념 인터뷰를 가진 정지영 감독은 조진웅의 은퇴 선언에 대해 "충격이었다. '잠시 휴식기를 가지겠지' 정도로 생각했는데 은퇴까지 할 줄은 몰랐다"고 반응했다."은퇴 선언 이후 만나거나 연락을 나눈 적 있느냐"는 질문에는 "만나서 점심이라도 하자고 연락을 했었다. 그러나 조 배우가 '감독님은 지금은 아닙니다'라고 하더라. 아무래도 사람들이 많이 있는 밖에서 얼굴을 보이는 것에 대해 부담을 느끼는 것 같았다"고 답했다.조진웅은 지난해 12월, 고교 시절 중범죄로 소년보호처분을 받았다는 보도 이후 연예계 은퇴를 선언했다. 이후 두문불출하고 있는 것으로 알려진 가운데 최근 말레이시아 목격담이 나와 관심을 모으기도 했다.정지영 감독과 조진웅은 2019년 론스타 사건을 소재로 한 영화 '블랙머니'로 호흡을 맞췄다. 당시 조진웅은 우리 역사와 사회 문제에 관한 영화를 지속적으로 만들어온 정지영 감독에 대한 깊은 존경을 표했다.정지영 감독은 제주 4.3 사건을 소재로 한 영화 '내 이름은'으로 관객과 만난다. '내 이름은'은 촌스러운 이름을 버리고 싶은 18세 소년 영옥과 그 이름을 지켜야만 하는 어머니 정순, 그리고 이름 뒤에 숨겨진 50년 전 그날의 약속을 찾아가는 과정을 그린 미스터리 드라마로 오늘(15일) 전국 극장에 개봉했다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)