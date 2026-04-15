정지영 감독 "이재명 대통령 영화 관람 놀라…대통령께 드릴 말 있다"

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영화 '내 이름은'을 연출한 정지영 감독이 이재명 대통령의 영화 관람에 대한 감사함을 전했다.14일 오후 서울 삼청동에서 영화 '내 이름은' 개봉 기념 인터뷰를 가진 정지영 감독은 이재명 대통령이 시민 165명과 영화를 관람하는 행사에 대해 "어떻게 성사된 건지는 나도 잘 모른다. 청와대에서 연락이 온걸로만 알고 있다"고 말했다.이재명 대통령은 오늘(15일) 서울의 한 영화관에서 시민 165명과 함께 '내 이름은'을 관람할 예정이다. 이에 앞서 직접 SNS에 '대통령과 영화 봅니다' 행사를 알리며 "'내 이름은'은 제주 4·3의 비극을 겪고 기억을 잃은 채 살아온 어머니의 삶을 통해 시대의 아픔과 치유 과정을 그린 영화"라고 작품을 소개했다.이번 행사에 대해 "모두가 제주의 아픔을 기억하고, 상처 너머의 희망과 용기를 발견할 수 있길 기대한다"는 의미를 부여했다.이재명 대통령은 지난 설 연휴 영화 '왕과 사는 남자'를 관람했고, 천만 돌파 당시 축하 메시지를 전한 바 있다. 지난해에는 부산국제영화제에 참석해 '극장의 시간들'을 관람하고 영화계 지원에 대한 목소리를 내기도 하는 등 영화계에 큰 관심을 가져왔다.그러나 개봉을 앞둔 영화에 대해 언급하고 개봉일 시민과 함께 영화를 관람하는 건 이례적인 일이다. 4.3 사건을 소재로 한 '내 이름은'이 가지는 특별한 의미 때문일 것이다.이에 대해 정지영 감독은 "사실 내일 영화 보고 난 이후 발표할 일이 하나 있다. 대통령 앞에서 해야 하는 이야기다. 충격 발언까지는 아니고 '아 그랬어?' 할 정도의 이야기다. 지금 미리 밝힐 순 없다"고 말해 궁금증을 자아냈다.'내 이름은'은 촌스러운 이름을 버리고 싶은 18세 소년 영옥과 그 이름을 지켜야만 하는 어머니 정순, 그리고 이름 뒤에 숨겨진 50년 전 그날의 약속을 찾아가는 과정을 그린 미스터리 드라마. 염혜란, 신우빈 등이 주연을 맡았다.이 작품은 지난 2월 폐막한 제76회 베를린국제영화제 포럼 부문에 초청받아 상영됐고 해외 언론의 호평을 받았다. 영화는 오늘(15일) 전국 극장에 개봉했다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)