뉴욕증시, 미·이란 2차 협상 기대감…강세 마감

▲ 뉴욕증권거래소

뉴욕증시의 3대 주가지수가 강세를 이어갔습니다.미국과 이란이 이르면 이틀 내로 다시 대면 협상을 재개할 수 있다고 도널드 트럼프 미국 대통령이 시사하면서 종전 기대감이 매수 심리를 지탱했습니다.14일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 317.74포인트(0.66%) 오른 48,535.99에 마감했습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 81.14포인트(1.18%) 상승한 6,967.38, 나스닥 종합지수는 455.35포인트(1.96%) 뛴 23,639.08에 장을 마쳤습니다.트럼프는 뉴욕포스트와의 전화 인터뷰에서 "앞으로 이틀 안에 뭔가 일어날 수 있다"며 파키스탄 이슬라마바드에 머무르고 있는 취재 기자에게 "당신들은 정말로 거기에 머물러 있어야 한다"고 말했습니다.이는 미국과 이란이 이슬라마바드에서 이틀 안에 2차 종전 협상에 들어갈 수 있다는 의미로 해석됐습니다.양측은 현재 일정을 조율 중인 가운데 미국 측에선 16일 가능성이 나오고 있습니다.2차 협상이 재개되는 것과 별개로 협상이 원활하게 종전까지 이를지는 불확실합니다.트럼프는 1차 회담에서 미국이 이란에 최소 20년간 우라늄 농축 프로그램을 중단하도록 요구했다는 미국 언론 보도에 불만을 드러냈습니다.트럼프는 "나는 그들이 핵무기를 가질 수 없다고 말해왔다"며 "20년이라는 기간은 마음에 들지 않는다"고 강조했습니다.그럼에도 증시 투자자들은 양국이 교전을 멈추고 협상을 이어간다는 데 반색했습니다.S&P500 지수는 중동 전쟁이 발발하기 이전 수준까지 주가가 가파르게 회복했습니다.베어드의 로스 메이필드 투자 전략가는 "이란과의 긴장이 다시 고조돼 추가 하락 가능성이 전혀 없는 것은 아니겠지만 그럴 가능성은 작다"며 "시장은 이미 이란에 대한 불안감을 어느 정도 반영하고 있는 것 같다"고 말했습니다.종전 기대감이 커지면서 국제 유가도 하락세로 돌아섰습니다.서부텍사스산원유(WTI) 가격은 7.9% 급락한 배럴당 91.28달러에 장을 마쳤습니다.한편 3월 미국 생산자물가지수(PPI)는 예상치를 크게 밑돌았지만 시장에 큰 영향을 주지는 않았습니다.미국 노동부에 따르면 지난 3월 PPI는 계절 조정 기준으로 전월 대비 0.5% 올랐습니다.시장 예상치는 1.1% 상승이었습니다.전년 동월 대비로는 4.0% 올라 마찬가지로 예상치 4.6%를 하회했습니다.업종별로는 에너지가 2% 넘게 떨어졌습니다.반면 통신서비스는 3% 넘게 급등했고 임의소비재도 2.54%, 기술은 1.66% 상승했습니다.이란 전쟁 변수가 약해지면서 시장의 시선은 다시 인공지능(AI) 인프라로 이동하는 가운데 엔비디아는 10일 연속 상승세를 이어갔습니다.시총은 4조 8천억 달러 수준을 되찾았습니다.지난 열흘 간 주가 상승률은 약 18%에 달합니다.마이크론테크놀러지도 9% 넘게 급등했으며 AMD와 TSMC도 3% 안팎으로 올랐습니다.아마존과 알파벳, 메타, 테슬라도 4% 안팎으로 상승하며 기술주 강세를 뒷받침했습니다.은행주는 호실적에도 전반적으로 부진했습니다.JP모건은 예상치를 웃도는 매출과 주당순이익(EPS)에도 1% 가까이 하락했습니다.웰스파고는 실적 부진에 주가가 5% 넘게 떨어졌습니다.반면 씨티는 호실적이 주가 상승으로 이어졌고 2% 이상 올랐습니다.시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 올해 12월 말까지 기준금리가 25bp 인하될 확률을 30.3%까지 반영했습니다.전날 마감은 26.9%였습니다.시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.76포인트(3.98%) 내린 18.36을 가리켰습니다.(사진=연합뉴스)