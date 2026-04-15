영·프 정상, 17일 호르무즈 통행 회의…"미국 빠진 전후 구상"

▲ 키어 스타머 영국 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 키어 스타머 영국 총리가 오는 17일(현지시간) 호르무즈 해협에서 안전한 통행을 위한 국제 화상 회의를 공동 주최합니다.AFP 통신에 따르면 엘리제궁은 14일 이번 회의가 '순전히 방어적인 임무'에 기여할 준비가 된 국가들을 대상으로 한다며 "안보 상황이 허락할 때 호르무즈 해협에서 항행의 자유를 회복하기 위한 계획을 논의할 것"이라고 밝혔습니다.영국과 프랑스 등은 이란 전쟁에 적극적으로 개입하지 않고 전투가 멈춘 다음에 호르무즈 해협에서 방어적인 임무를 수행할 수 있다는 입장을 보여 왔습니다.영국 총리실 대변인도 "이번 회의는 분쟁이 끝난 후의 국제 해운 보호를 위한 조율되고 독립적인 다국적 계획을 위한 노력을 진전시킬 것"이라고 말했습니다.미국은 참석하지 않으며, 중국과 인도도 초청받았으나 두 나라의 참석 여부는 불확실한 것으로 전해졌습니다.지난달 26일 세계 35개국 군 수장이 프랑스 합참의장 주관으로 화상회의를 연 데 이어 이달 2일엔 영국 주도로 40여개국 외무장관이 화상 회의를 통해 호르무즈 해협 개방 방안을 모색했습니다.한국도 이들 회의에 참여했습니다.미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 유럽 국가들이 호르무즈 해협에서의 선박 운행을 재개하기 위해 소해함 등 군사 자산을 포함한 다국적 협력 구상을 추진하고 있다고 보도했습니다.또 이 구상은 미·이스라엘과 이란 간 전쟁이 끝난 후 시행될 것이며, 미국은 제외될 가능성이 크다고 전했습니다.WSJ에 따르면 이 구상의 목표는 크게 세 가집니다.현재 해협에 묶여 있는 선박의 이동을 지원하고 대규모 기뢰를 제거하며, 정기적인 군사 호위 및 감시를 제공하는 것입니다.특히 기뢰 제거는 유럽이 강점을 가진 분야로, 150척 이상의 관련 함정을 보유한 것으로 분석됩니다.그동안 해외 군사 개입에 소극적이었던 독일의 참여 가능성도 거론됩니다.독일의 참여는 임무 규모가 예상보다 커질 수 있다는 의미로 해석됩니다.독일은 영국과 프랑스보다 재정 여력이 크고, 해당 임무에 필요한 군사 자산도 보유하고 있습니다.다만 유럽 내부에서도 일부 이견이 있는 것으로 전해졌습니다.프랑스는 미국이 개입하면 이란 측 반발을 키울 수 있다고 보고 있으며, 영국은 미국이 배제되면 도널드 트럼프 미 대통령의 반발과 작전 범위 축소 가능성을 우려하고 있습니다.블룸버그 통신은 이 같은 논의가 이어지고 있지만 해군 임무 구성에 관한 진전은 거의 이뤄지지 않았으며, 참여국들이 '영구적인 전투 중단'이 있을 때까지는 해군 자산 배치를 원하지 않는다고 유럽 당국자들을 인용해 보도했습니다.한 당국자는 이제까지 논의는 군사적 방식보다는 외교적인 노력에 초점을 맞춰 왔다고 말했으며, 다른 관계자는 회의를 주도하는 영국과 프랑스조차 해군력을 어떤 식으로 운용할지, 특히 미국이 어떤 역할을 하게 될지 견해가 완전히 일치하지 않는다고 말했습니다.미국 배제 여부를 둘러싼 논쟁은 최근 미국과 유럽 간 균열을 보여주는 대목입니다.특히 트럼프 대통령은 최근 호르무즈 해협 개방을 위해 유럽에 군함 파견을 요구했지만, 유럽은 이를 거부했습니다.