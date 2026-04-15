[에디터픽] 생존 본능 발동한 순간 '패닉'..자연의 균형 되찾은 '신의 한 수'

노루 한 마리가 인삼밭에 쳐 놓은 그물에 걸렸습니다.



뿔이 그물에 감겨 발버둥을 쳐도 빠져나오지 못합니다.



구조대원이 그물을 풀어주자 다행히 야생으로 돌아갔습니다.



천연기념물 수리부엉이도 큰 날개가 그물에 걸려 꼼짝 못 합니다.



야행성 맹금류여서 밤에 먹이활동을 하다가 사고를 당했습니다.



멸종위기 1급 산양은 머리에 뿔이 있어 더 위험합니다.



[김수철/한국산양보호협회 울진지부 회원 : 위급해서 일단 제가 이렇게 뒤로 유인해서 눈을 가리고 (그물을) 끊었죠.]



야생 동물로부터 농작물을 보호하기 위해 농민들이 김 양식용 그물을 쳐 놓은 건데 그물코가 어른 손바닥만큼 커 목과 날개, 뿔이 걸리기 쉽습니다.



농작물을 지키기 위해 설치한 그물 가운데 산양이나 노루, 대형조류의 안전에 취약한 김 양식용 그물의 설치 비율은 37%가량 됩니다.



국립생태원이 새로운 울타리 망을 개발해 제주와 경북 영양에서 올 초부터 현장 실험을 하고 있습니다.



노루와 산양이 머리를 들이대도 그물에 걸리지 않는 등 지금까지 효과가 나타나고 있습니다.



[우동걸/멸종위기종복원센터 선임연구원 : 망목(그물코) 크기를 7cm 이하로 줄였고 사실 또 팽팽해야 되거든요. 인장강도를 높여서 동물들이 이제 안 걸릴 수 있게 그런 구조로 제안하였습니다.]



정부는 연말까지 효과를 검증한 뒤 농경지 울타리 망 제작, 설치 등 지침을 만들어 제공하기로 했습니다.



꼼짝도 못하던 야생동물들.."이걸로 바꿨더니" 효과 '확' (2026.04.14 8뉴스)



(취재 : 이용식, 영상취재 : 김민철, 화면제공 : 충남야생동물구조센터·멸종위기종복원센터, 제작 : 디지털뉴스부)