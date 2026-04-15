마스체라노, 인터 마이애미 사령탑서 자진 사퇴

▲ 인터 마이애미와 결별한 하비에르 마스체라노 감독

'축구의 신' 리오넬 메시와 아르헨티나 축구 대표팀과 소속팀에서 오랫동안 한솥밥을 먹었던 하비에르 마스체라노(41) 미국 메이저리그사커(MLS) 인터 마이애미 감독이 1년 5개월 만에 스스로 물러났습니다.인터 마이애미는 오늘(15일) 홈페이지에 "마스체라노 감독이 개인적인 사유로 감독직에서 물러나기로 결정했다"며 "스포츠 디렉터인 기예르모 오요스가 임시 사령탑을 맡을 예정"이라고 밝혔습니다.2024년 11월 인터 마이애미의 지휘봉을 잡은 마스체라노 감독은 지난 시즌 MLS 동부 콘퍼런스 우승과 함께 챔피언결정전인 MLS 컵에서 우승 트로피를 들어올리며 부임 첫 시즌 최고의 성적을 거뒀습니다.마스체라노 감독은 특히 인터 마이애미의 '간판 골잡이' 메시와 깊은 친분으로도 유명합니다.메시보다 3살이 많은 마스체라노 감독은 아르헨티나 대표팀은 물론 '스페인 거함' FC바르셀로나에서 오랫동안 한솥밥을 먹으며 깊은 우정을 쌓았습니다.2021년 지도자로 변신한 마스체라노는 2024년 11월 인터 마이애미의 지휘봉을 잡으면서 메시와 '사제 관계'로 다시 만났고, 둘은 지난 시즌 MLS 컵 우승을 합작하는 뛰어난 성과를 냈습니다.인터 마이애미는 2026시즌 MLS에서 7경기를 치러 3승 1무 3패로 3위에 랭크됐고, 2026 북중미축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵에선 16강에서 축구의 신' 리오넬 메시와 아르헨티나 축구 대표팀과 소속팀에서 오랫동안 한솥밥을 먹었던 하비에르 마스체라노(41) 미국 메이저리그사커(MLS) 인터 마이애미 감독이 1년 5개월 만에 스스로 물러났습니다.인터 마이애미는 오늘(15일) 홈페이지에 "마스체라노 감독이 개인적인 사유로 감독직에서 물러나기로 결정했다"며 "스포츠 디렉터인 기예르모 오요스가 임시 사령탑을 맡을 예정"이라고 밝혔습니다.2024년 11월 인터 마이애미의 지휘봉을 잡은 마스체라노 감독은 지난 시즌 MLS 동부 콘퍼런스 우승과 함께 챔피언결정전인 MLS 컵에서 우승 트로피를 들어올리며 부임 첫 시즌 최고의 성적을 거뒀습니다.마스체라노 감독은 특히 인터 마이애미의 '간판 골잡이' 메시와 인연이 각별했습니다.메시보다 3살이 많은 마스체라노 감독은 아르헨티나 대표팀은 물론 '스페인 거함' FC바르셀로나에서 오랫동안 한솥밥을 먹으며 깊은 우정을 쌓았습니다.2021년 지도자로 변신한 마스체라노는 2024년 11월 인터 마이애미의 지휘봉을 잡으면서 메시와 '사제 관계'로 다시 만났고, 둘은 지난 시즌 MLS 컵 우승을 합작하는 뛰어난 성과를 냈습니다.인터 마이애미는 2026시즌 MLS에서 7경기를 치러 3승 1무 3패로 3위에 랭크됐고, 2026 북중미축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵에선 16강에서 탈락한 상황입니다.갑작스럽게 사임을 발표한 마스체라노 감독은 구단 홈페이지를 통해 "개인적인 사유로 감독직에서 물러나기로 했다.그동안 저를 믿어준 클럽과 모든 구성원에 감사드린다"라며 "우리의 첫 번째 우승별의 기억을 항상 간직하겠다"고 작별인사를 했습니다.오요스 임시 감독은 2000년대 초반 바르셀로나 유소년팀을 이끌면서 메시를 지도한 것으로 유명합니다.메시는 오요스 감독에 대해 "나의 축구 아버지"라고 칭찬하며 "내가 바르셀로나에 처음 도착했던 순간부터 나를 많이 도와주고 지도하셨다. 항상 나의 곁에 계셨다"라고 말한 바 있습니다.(사진=게티이미지)