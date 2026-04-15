'전격 두산행' 손아섭, 홈런포로 '이적 신고'

<앵커>



프로야구 통산 안타 1위 손아섭 선수가 한화를 떠나 두산 유니폼을 입었습니다. 이적 첫 경기부터 선발 출전해 홈런포를 터뜨리며 화끈한 이적 신고를 했습니다.



배정훈 기자입니다.



<기자>



두산으로 트레이드 된 후 곧바로 SSG와 인천 원정 경기에 합류한 손아섭은 첫 경기부터 지명타자로 선발 출전해 자신의 진가를 뽐냈습니다.



첫 두 타석에서 침착하게 볼넷을 골라냈고, 4회 세 번째 타석에선 우중간 담장을 넘기는 투런포를 터뜨린 뒤 환호했습니다.



화끈한 이적 신고식을 펼친 손아섭의 활약과 박찬호와 양의지, 카메론의 홈런포를 더한 두산은 SSG를 11대 3으로 꺾었습니다.



[손아섭/두산 : 솔직히 부담도 많이 됐고, 잘하고 싶다는 그런 욕심도 많았었는데 팀이 이기는 데 조금이나마 보탬이 된 것 같아서 그게 너무 좋은 것 같아요.]



KIA의 김도영은 시즌 4호포를 그랜드슬램으로 장식했습니다.



2대 2로 맞선 5회 1아웃 만루 기회에서 타석에 들어선 김도영은 높은 포크볼을 그대로 잡아당겨 좌측 담장을 훌쩍 넘기는 역전 만루포를 쏘아올렸습니다.



맞는 순간 홈런을 직감한 김도영은 타구를 손가락으로 가리키며 환호했고, 개인 통산 세 번째 만루홈런의 감격을 동료들과 나눴습니다.



양현종의 6이닝 2실점 호투를 더한 KIA는 키움을 6대 2로 꺾고 5연승 행진을 이어갔습니다.



LG는 오스틴의 결승포에 힘입어 롯데를 꺾었습니다.



1대 1로 맞선 8회 선두타자로 타석에 들어선 오스틴은 초구 슬라이더를 잡아당겨 좌측 담장을 넘어가는 솔로 아치를 그렸습니다.



유영찬이 시즌 8번째 세이브를 기록하며 승리를 지켜낸 LG는 8연승을 달리며 단독 선두로 올라섰습니다.



NC는 KT를 7대 4로 꺾고 6연패에서 탈출했고, 투수들의 제구 난조 속에 역대 최다인 23개의 볼넷이 나온 대전 경기에선 한화 마무리 김서현이 1이닝 7사사구를 내줘 무너지며 삼성에 역전패했습니다.



(영상편집 : 하성원)