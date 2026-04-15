한동훈 겨냥한 '자객 공천'?…경북은 '재대결'

<앵커>



한동훈 전 대표가 나오는 부산 북갑에 국민의힘도 후보를 내면 둘 다 떨어질 거란 우려 때문에 당내에선 후보를 내지 말잔 주장이 나왔지만 당 지도부는 공천을 강행할 거라고 일축했습니다. 국민의힘이 이철우 경북지사를 이번 선거에도 후보로 확정하면서 민주당 오중기 후보와 8년 만의 리턴 매치가 성사됐습니다.



김형래 기자입니다.



<기자>



국민의힘 부산 4선 중진인 김도읍 의원은 민주당 전재수 의원의 부산시장 출마로 국회의원 보궐선거가 유력한 부산 북갑에 당이 후보를 내지 말잔 제안을 했습니다.



당에서 제명된 한동훈 전 대표가 무소속 출마를 공식화했으니, 국민의힘도 후보를 내면 3자 구도라 보수 후보 둘 다 질 거라는 주장입니다.



[김도읍/국민의힘 의원 : 범보수는 양자가 나가고 반대쪽에서 민주당에선 한 사람이 단일 후보 나가면 선거 어렵지 않겠습니까? 선거 결과에 대해서는 누가 어떻게 책임질 겁니까.]



하지만 당 지도부는 무공천은 말도 안 되는 이야기라며 후보를 낼 거라고 잘라 말했는데, 사실상 한 전 대표를 겨냥한 '자객 공천'도 불사하겠다는 메시지라는 당내 해석을 낳고 있습니다.



한 전 대표는 오늘 부산 북갑에 전입신고를 하면서 무소속 출마 수순을 밟았습니다.



[한동훈/전 국민의힘 대표 : 정치인 한동훈의 선거의 시작이자 끝을 저는 바로 여기서 하겠습니다.]



북갑 출마를 준비해 온 국민의힘 소속 박민식 전 국가보훈부 장관은 "단일화니 3자 구도니 제 머릿속에는 없다"며 자신은 완주할 것이라고 목소리를 높였습니다.



민주당에서는 차출설이 제기된 하정우 청와대 AI미래기획수석이 선택권이 주어진다면 청와대에 남고 싶다면서도 '대통령 뜻을 따르겠다'며 여지를 뒀습니다.



[하정우/청와대 AI미래기획수석(SBS 라디오 '김태현의 정치쇼') : 대통령 참모는 기본적으로 대통령님과 상의를 해서 결정을 해야 하고, 참모는 의사결정 권한이 없지 않습니까.]



국민의힘 경북지사 경선에서는 이철우 현 지사가 김재원 최고위원을 꺾고 후보로 확정됐습니다.



민주당 후보로 단수 공천된 오중기 전 청와대 선임행정관과 2018년 지방선거 이후 8년 만에 다시 맞붙는 셈입니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 박선수)