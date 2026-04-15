여자축구대표팀, '강호' 캐나다에 '1대3' 패배

▲ 골세리머니를 펼치는 한국 여자 대표팀 선수들

한국 여자 축구대표팀이 국제축구연맹(FIFA) 시리즈 2차전에서 10명이 뛴 캐나다에 무릎을 꿇어 2연패를 당했습니다.신상우 감독이 지휘하는 한국 여자 대표팀(FIFA 랭킹 19위)은 오늘(15일) 브라질 쿠이아바 아레나 판타날에서 열린 랭킹 9위의 강호 캐나다와 'FIFA 시리즈 2026' 2차전에서 수적 우세에도 '1대3'으로 졌습니다.지난 12일 브라질에 1대5 대패한 한국은 캐나다와 2차전에서도 3골이나 내주며 졌습니다.한국은 캐나다와 역대 전적에서 1승 1무 9패의 열세를 이어갔습니다.두 경기에서 8골을 내준 신상우호는 오는 19일 같은 경기장에서 잠비아(랭킹 65위)와 최종전을 치릅니다.내년 FIFA 여자 월드컵을 대비해 이번 FIFA 시리즈에서 본격적인 세대교체 실험에 나선 신상우호는 캐나다를 상대로 대규모 로테이션을 가동했습니다.신상우 감독은 브라질과 1차전에 선발로 나섰던 선수들과 비교해 5명을 바꿨습니다.손화연(강진스완스)을 원톱 스트라이커로, 이금민(버밍엄)을 섀도 스트라이커에 배치한 한국은 좌우 날개에 박수정(AC밀란)과 강채림(몬트리올 로즈)을 내세운 4-2-3-1 전술을 가동했습니다.중원에는 정민영(오타와 래피드)과 김신지(레인저스)가 포진하고, 포백은 추효주(오타와 래피드), 노진영(문경상무), 이민화(화천KSPO), 김진희(경주한수원)가 맡았습니다.골키퍼 장갑은 우서빈(서울시청)이 꼈습니다.한국은 전반 23분 먼저 실점했습니다.에블린 빈스가 우리 수비수와 경합을 이겨내고 왼발 슈팅으로 한국의 골그물을 흔들었습니다.한국은 전반 27분 상대의 백패스를 손화연이 빼앗는 과정에서 캐나다의 중앙 수비수 제이드 로즈의 태클에 걸려 넘어졌습니다.주심은 로즈가 완벽한 골 기회를 막았다며 레드카드를 꺼냈고, 한국은 수적 우세와 더불어 페널티아크 정면에서 프리킥 기회를 얻었습니다.프리킥 키커로 나선 김신지는 전반 29분 강력한 오른발 프리킥으로 동점골을 뽑아내 승부의 균형을 맞췄습니다.전반을 1대1로 마친 한국은 후반에 수적 우세의 이점을 살리지 못하고 캐나다의 세트피스 2방에 무너졌습니다.캐나다는 후반 15분 제시 플레밍이 왼쪽 중원에서 투입한 프리킥을 바네사 질이 골대로 쇄도하며 헤더로 득점에 성공해 다시 리드를 잡았습니다.후반 25분엔 코너킥 상황에서 질이 또다시 헤더로 자신의 멀티골이자 쐐기골을 뽑아내 3대1을 만들었습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)