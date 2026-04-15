주한 미 대사에 한국계 '박은주' 지명…역대 두 번째

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 공석이던 주한 미국 대사에 미셸 스틸 전 하원 의원을 지명했습니다. 1955년 서울에서 태어나 한국 이름은 '박은주'인 스틸 지명자는 미 상원 인준을 받는다면, 역대 2번째의 한국계 주한 미국 대사가 됩니다.



김혜영 기자입니다.



<기자>



미국 백악관은 미셸 스틸 전 연방 하원의원이 트럼프 2기 행정부의 첫 주한 미국 대사 후보로 지명됐으며, 연방 상원에 인준이 요청됐다고 밝혔습니다.



스틸 지명자의 한국 이름은 '박은주'.



지난 1955년 서울에서 태어나 일본에서 청소년기를 보낸 뒤 1975년 미국으로 이주했습니다.



전업 주부로 지내다 1992년 LA 폭동을 계기로 정계에 입문해 2021년부터 4년간 공화당 소속의 캘리포니아주 연방 하원의원을 지냈습니다.



상원 인준을 받는다면, 성 김 전 대사에 이어 역대 두 번째 한국계 주한 미국 대사가 됩니다.



트럼프 대통령은 2년 전 스틸 지명자에 대해 "가족이 공산주의를 피해 용감하게 탈출한 아메리카 퍼스트 애국자"라면서 "전적으로 지지한다"고 언급한 바 있습니다.



[미셸 스틸/주한 미 대사 지명자 (2022년 본인 SNS) : 저희 가족(부모님)은 공산 세력이 지원한 침공을 피해 피난했습니다. 이것이 제가 학교 내 공산주의 선전을 금지하기 위해 싸우는 이유입니다.]



스틸 지명자는 중국과 북한 문제에 특히 강경한데, 2021년에는 문재인 정부가 추진한 '종전 선언'을 반대하는 공동서한에 다른 공화당 의원들과 함께 이름을 올리기도 했습니다.



주한 미국 대사관은 지난해 1월, 필립 골드버그 대사가 떠난 이후로는 대사대리 체제를 유지해 왔습니다.



청와대는 "스틸 지명자가 정식으로 임명되면 한미 관계 강화와 양국 국민의 우정 증진에 기여할 걸로 기대한다"고 밝혔습니다.



(영상편집 : 정성훈, 디자인 : 장성범·이종정)