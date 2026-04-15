채용 뜨자 "이때가 기회"…"입사 보장" 수험생도 들썩

첫 소식 '하닉고시' 입니다.



최근 SK하이닉스의 파격적인 성과급 기대가 확산하면서 입사 인기가 높아지고 있는데요.



취업 시장과 입시 판도까지 흔들고 있습니다.



SK 하이닉스가 전임직 직원 채용에 나서자 취업 커뮤니티에는 관련 질문과 정보 공유가 쏟아지고 있습니다.



고등학교, 전문대 졸업자라는 모집 자격 조건에 맞지 않지만 기회를 노린다는 준비생도 있었습니다.



SK하이닉스로 직행할 수 있는 계약학과의 인기도 높아졌습니다.



한 입시학원에 따르면 2026학년도 SK 하이닉스 계약학과 3곳의 평균 수시 경쟁률은 30대1을 넘어섰습니다.



이처럼 뜨거운 취업 열기의 배경에는 파격적인 성과급이 꼽히고 있는데요.



올해는 역대 최대 규모의 영업이익이 예상되면서 직원 1인당 성과급으로 약 7억 원이 돌아갈 것이라는 관측이 나옵니다.



내년에는 성과급이 13억 원에 달할 것이라는 전망까지 나오면서 취업 시장에서 SK하이닉스의 인기는 당분간 이어질 것으로 보입니다.



(기사출처 : 헤럴드경제, 화면출처 : SK하이닉스 채용 홈페이지 캡처)