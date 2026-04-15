1. '이틀 내 종전 협상 재개' 시사…국제유가 급락



트럼프 미국 대통령이 앞으로 이틀 안에 뭔가 일어날 수도 있다면서 이란과의 2차 종전 협상 가능성을 시사했습니다. 협상 기대감에 국제 유가는 배럴당 90달러 초중반 대로 떨어졌고 뉴욕 증시 주요 지수는 모두 올랐습니다.



2. "봉쇄 뚫은 이란 선박 없어"…이슬람 4개국 회담



미군이 호르무즈 해협을 봉쇄한 이후 이란 선박은 단 한 척도 지나가지 못했다고 밝혔습니다. 이슬람 4개국 외무장관은 호르무즈 해협 재개방을 논의하기 위해 이번 주중 만나 회담합니다.



3. 이란에 선박 정보 제공…50만 달러 인도적 지원



정부가 호르무즈 해협에 있는 우리 선원과 선박의 안전을 위해 이란 측에 선박 정보를 제공한 걸로 알려졌습니다. 이란에 50만 달러 규모의 인도적 지원도 하기로 했습니다.



4. 사실혼 관계 여성·딸에 흉기…60대 남성 사망



어제(14일) 오후 경기도 광주에서 60대 남성이 사실혼 관계의 여성과 딸에게 흉기를 휘두른 뒤 투신해 숨졌습니다. 피해 여성이 이별을 통보한 이후 살던 집에 짐을 찾으러 갔다가 변을 당한 걸로 조사됐습니다.