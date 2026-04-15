이스라엘 국기에 나치…폴란드 의회 소동

▲ 아우슈비츠 수용소에서 열린 홀로코스트 추모행사

폴란드 국회의원이 유대인 상징인 '다윗의 별' 대신 나치 상징 하켄크로이츠(갈고리 십자)를 그려 넣은 이스라엘 국기를 의회에서 펼쳐 보였다가 제지당했습니다.AFP통신 등에 따르면 자유독립연맹(KWiN) 소속 콘라트 베르코비치 의원은 14일(현지시간) 의회 연설 도중 하켄크로이츠를 그린 이스라엘 국기를 의원들에게 내보이며 "이스라엘은 새로운 제3제국이다. 이스라엘 국기는 정확히 이런 모습이어야 한다"고 말했습니다.그는 "팔레스타인 가자지구에서 숨진 어린이가 우크라이나 전쟁 기간 사망한 어린이보다 몇 배 많다"며 이스라엘이 대량 학살을 저지르고 중동 지역에서 국제법상 사용이 금지된 백린탄을 쓰고 있다고 주장했습니다.브워지미에시 차자스티 의장은 곧바로 연설을 중단시켰습니다.그는 의회에서 나치 상징을 사용한 데 대한 징계 결의안을 준비 중이라고 밝혔습니다.여당은 연설 내용을 검찰에 보내 형사처벌해야 한다고 주장했습니다.폴란드 형법상 나치 상징물 사용은 최대 징역 3년형을 받습니다.자유독립연맹은 폴란드 민족주의를 내세운 극우 포퓰리즘 정당입니다.이 정당 공동대표이자 폴란드 대표 극우 인사인 스와보미르 멘트젠은 소셜미디어에 베르코비치 의원의 연설 영상을 올리고 '이스라엘은 새로운 제3제국!'이라고 적어 거들었습니다.이날 폴란드 오시비엥침에 있는 아우슈비츠 강제수용소에서는 이스라엘의 홀로코스트(나치의 유대인 학살) 추모일을 맞아 '생명의 행진'으로 불리는 추모행사가 열렸습니다.폴란드 주재 이스라엘 대사관은 엑스(X·옛 트위터)에 "아우슈비츠에서 홀로코스트 생존자들이 행진하는 오늘 비열한 반유대 행위가 벌어져 특히 충격적"이라며 폴란드 당국에 조치를 요구했습니다.폴란드는 나치 독일이 일으킨 제2차 세계대전 최대 피해국으로 유대인 국가 이스라엘과 홀로코스트 비극을 공유합니다.나치가 학살한 약 600만 명 중 절반 정도가 폴란드계 유대인이었습니다.그러나 두 나라 민족주의 진영은 일부 폴란드인들의 나치 협력을 둘러싼 역사 해석 문제로 갈등을 빚어 왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)