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[날씨] 서울 낮 최고 26도…여전히 '큰 일교차'

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작성 2026.04.15 06:32 조회수
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봄을 앞지른 더위는 오늘(15일)도 계속되겠습니다.

어제 서울의 낮 기온이 28도로 하루 만에 올 최고 기온을 경신했는데요.

오늘 서울의 낮 기온 26도로 바람의 계열이 서풍으로 바뀌며 어제 낮보다는 2도가량 낮겠지만 평년을 크게 웃도는 기온은 계속되겠습니다.

다만 아침에는 쌀쌀합니다.

큰 일교차에 유의하셔야겠습니다.

현재 수도권 지역은 대기 질 탁합니다.

오늘 중서부 지역을 중심으로 오전에는 대기가 정체하고 밤에는 추가적으로 먼지가 유입되면서 먼지 농도 높게 나타나겠습니다.

오늘 전국 하늘 가끔 구름 지나며 자외선이 무척 강하겠습니다.

제주는 오전까지 5mm 미만의 비가 더 내리다 그치겠습니다.

한편 강원과 충북 지역에는 건조주의보가 내려져 있어 불조심해 주셔야겠고요.

오늘 경상권 해안을 중심으로는 바람이 강하게 불겠습니다.

현재 기온 태백이 2.8도로 쌀쌀하게 시작하고요.

한낮에 강릉이 17도에 머물며 동해안 지역은 대체로 선선하겠습니다.

모레 충청 이남 지역에 비가 시작돼 일부 남부와 제주 지역은 토요일까지 이어지는 곳이 있겠습니다.

(박세림 기상캐스터)
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