뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

엿새 만에 발견된 '늑구' 또 놓쳤다…"야간 포획 시도"

SBS 뉴스
작성 2026.04.15 01:03 조회수
PIP 닫기
<앵커>

대전 동물원을 탈출했던 늑대 늑구가 엿새 만에 발견돼 포획 작전이 이뤄졌지만 이번에도 놓쳤습니다. 당국은 늑구가 여전히 동물원 인근에 있다고 보고 추적에 속도를 내고 있습니다.

TJB 김철진 기자입니다.

<기자>

회색 털의 늑대 한 마리가 차를 바라보다, 가벼운 발걸음으로 도로 위를 걷습니다.

대전 오월드에서 탈출한 뒤 엿새 만에 발견된 늑대 '늑구'입니다.

늑구를 찾기 위해 인근 동네를 매일 돌아다니던 한 남성이 오월드에서 약 2km 떨어진 중구 구완동 일대에서 늑구를 발견한 겁니다.

[늑구 목격자 : 도망을 안 가고 총총총 걸어오더라고요. 저희 쪽으로. 공격성은 하나도 없고 경계심이 좀 많았던 것 같아요.]

자정을 넘긴 0시 6분쯤 중구 무수동의 한 야산에서 늑구의 위치가 최종 확인돼 본격적인 포획 작전이 시작됐습니다.

수색 당국은 주변 산들과 떨어진 '섬' 같은 지형의 야산을 둘러싸고 시야가 확보되는 오전 6시까지 기다린 뒤 본격적인 포획에 나섰습니다.

하지만 발 빠른 움직임에 포획망은 금세 뚫렸습니다.

이곳 야산에서 5시간가량을 대치하던 늑구는 수색 당국이 쏜 마취총을 피해 이곳 계곡을 넘어 건너편에 있던 야산으로 도주했습니다.

이 과정에서 늑구는 4m 높이 계단식 옹벽을 뛰어오르며 고속도로까지 진입하는 등 기민한 모습을 보였습니다.

[문창용/대전시 환경국장 : 마취총에 맞지 않았던 부분하고 급하게 아주 원기 왕성하게 빠져나갔던 부분이 있어서 저희가 1차 실패를 했는데, 다시 계획을 세워서 2차 포획은 야간에 작전을 시행하려고 (합니다.)]

수색 당국은 늑구가 여전히 동물원 인근에 머물고 있는 것으로 보고 드론 등을 활용한 수색을 이어갈 방침입니다.

(영상취재 : 최운기 TJB, 영상제공 : 한국도로공사·인스타그램 jun70795)

TJB 김철진
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지