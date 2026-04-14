IMF, 올해 세계성장률 전망 3.1%로 0.2%p↓…"중동전쟁 영향"

▲ 국제통화기금(IMF)

국제통화기금(IMF)이 미국·이스라엘과 이란 사이의 중동 전쟁의 영향을 이유로 올해 세계경제 성장률 전망치를 소폭 하향 조정했습니다.IMF는 14일(현지시간) 발표한 세계경제전망(WEO)에서 올해 세계 경제성장률을 지난 1월 전망치보다 0.2% 포인트 낮은 3.1%로 내다봤습니다.내년 경제성장률은 지난 1월과 동일한 3.2%로 예상했습니다.IMF는 이번 WEO 부제를 '전쟁의 그림자 속 세계 경제'(Global Economy in the Shadow of War)로 표현하며 중동 전쟁의 충격으로 "세계경제가 다시 한번 시험대에 올랐다"고 평가했습니다.그러면서 에너지 가격 상승과 인플레이션 기대 상승, 금융시장 위험회피 심리 확산 등 경로를 통해 세계 경제에 영향이 파급되고 있다고 진단했습니다.국가별로 보면 미국은 올해 2.3% 성장할 것으로 예상했는데 이는 지난 1월 전망보다 0.1% 포인트 낮습니다.미국의 내년 예상 성장률 전망치는 2.1%로 1월 전망치(2.0%)보다 소폭 상향 조정됐습니다.이는 에너지 순 수출국으로 중동전쟁 영향이 제한적으로 반영된 결괍니다.유로존은 올해 1.1%, 내년 1.2% 성장할 것으로 예상됐습니다.유로존의 올해 성장률 전망치는 1월 전망치보다 0.2% 포인트 낮아진 것인데 이는 우크라이나 전쟁부터 누적된 에너지 가격상승 부담이 반영됐습니다.일본은 올해 0.7%, 내년에 0.6% 성장할 것으로 IMF는 내다봤습니다.IMF는 한국의 경제 성장률을 올해 1.9%, 내년에 2.1%로 각각 전망했습니다.일본과 한국의 경우 1월 전망과 바뀌지 않은 수칩니다.신흥 개도국 경제는 올해 3.9%, 내년 4.2% 성장할 것으로 전망됐습니다.올해 전망은 1월보다 0.3% 포인트 떨어진 것입니다.중국의 올해 성장률 전망은 4.4%로 나타났습니다.하지만, 내년에는 0.4% 포인트 떨어진 4.0%로 예상됐습니다.세계 물가상승률은 에너지 및 식품가격 급등 영향이 반영돼 지난 1월보다 0.6% 포인트 상향 조정된 4.4%(선진국 2.8%, 신흥국 5.5%)로 전망됐습니다.이번 전망은 전쟁이 수주 이상 지속된 뒤 점진적으로 회복되며 올해 중반부터 에너지 등의 생산·수출이 정상화된다는 것을 전제로 했습니다.IMF는 이에 따라 향후 전개 상황이 '악화'할 경우 세계 경제 성장률을 2.5%로 내다봤으며, '심각'해질 경우 2% 내외로 예측했습니다.IMF는 "최근 세계경제는 하방리스크가 지배적"이라며 전쟁 장기화에 따른 공급망 교란 가능성, AI 수익성 기대 재평가에 따른 금융시장 조정 가능성, 보호무역 확산 가능성 등을 주요 변수로 제시했습니다.다만, 무역긴장이 완화되거나 AI(인공지능)를 통한 생산성 제고가 조기에 달성될 경우 상방 요인으로 작용할 수 있다고 평가했습니다.