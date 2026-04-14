이적생 손아섭 1홈런 2타점…두산, SSG 제압

▲ 4회초 1사 2루 두산 손아섭이 2점 홈런을 친 뒤 자축하고 있다.

프로야구 두산 베어스가 홈런 네 방으로 SSG 랜더스를 11대 3으로 꺾고 주중 3연전에서 먼저 웃었습니다.두산은 오늘(14일) 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 SSG 랜더스와 방문 경기에서 11대 3으로 이겼습니다.이로써 두산은 SSG와 주중 3연전에서 먼저 웃었습니다.두산은 3회초와 4회초 홈런 2개씩을 터뜨리며 일찌감치 승기를 잡았습니다.선발 출전한 타자 모두 출루에 성공하며 좋은 타격감을 보여줬습니다.반면 SSG는 선발 우완 타케다 쇼타의 조기 강판과 타선의 침묵으로 6연패 늪에 빠졌습니다.이날 경기를 앞두고 트레이드가 발표돼 팀에 새로 합류한 손아섭은 2번 지명 타자로 선발 출전해 3타수 1홈런 2득점 2타점 2볼넷 1삼진 맹활약했습니다.1번 타자 유격수로 나선 박찬호는 5타수 3안타(1홈런) 3득점 2타점 활약을 펼쳤습니다.양의지 3회초 2점 홈런으로 개인 통산 1천200타점(역대 11번째), 3천200루타(역대 13번째)를 달성했습니다.SSG 선발 타케다는 2이닝 동안 삼진 1개를 잡고 안타 5개, 볼넷 2개를 내줘 5실점 해 패전 투수가 됐습니다.(사진=두산 베어스 제공, 연합뉴스)