IMF, 한국 물가 전망치 1.8→2.5% 상향…경제 성장률은 1.9% 유지

국제통화기금 IMF가 올해 우리나라 물가상승률 전망치를 0.7% 포인트 높였습니다.



중동발 고유가에 따른 인플레이션 우려를 반영한 것입니다.



실질 국내총생산 GDP 성장률은 중동 전쟁 영향이 올해 중순쯤 사그라든다는 시나리오에서 기존 전망치를 유지했습니다.



IMF는 오늘(14일) 발표한 '2026년 4월 세계경제전망'에서 올해 우리나라 경제 성장률을 1.9%로 전망했습니다.



지난 1월 전망치와 같고, 선진국 평균 1.8%을 웃도는 수준입니다.



IMF는 매년 4월과 10월에 전체 회원국의 경제전망을, 1월과 7월에는 주요 30개국을 대상으로 수정 전망을 발표합니다.



정부는 세계 경제성장률이 0.2% p 하향 조정되는 가운데 한국은 기존 전망치가 유지됐다며, 수출 호조에도 불구하고 중동 전쟁 영향을 받았으나 추가경정예산 효과가 보완한 결과라고 평가했습니다.



IMF의 올해 우리나라 성장률 전망치는 중동 전쟁 발발 이후 경제협력개발기구(OECD)가 지난달 26일 발표한 1.7%보다 높은 수준입니다.



중동 전쟁 발생 이전 발표된 정부와 한국은행의 전망치 2.0%보단 낮고, 한국개발연구원의 전망치 1.9%와는 같습니다.



다만 한은은 지난 10일 금융통화위원회에서 성장세가 당초 예상보다 둔화하며 올해 성장률이 기존 전망치 2.0%를 하회할 것으로 예상했습니다.



IMF는 내년 우리나라 성장률도 2.1%로 유지했습니다.



IMF는 이번 경제 전망에서 중동 전쟁이 수 주 이상 지속된 후 회복이 점진적으로 나타나며 올해 중반부터는 에너지 등의 생산·수출이 정상화된다는 것을 전제했습니다.



물가 상승세는 크게 확대될 것으로 봤습니다.



IMF는 올해 우리나라 물가상승률을 2.5%로 예측했습니다.



지난해 11월 한국 연례협의에서 발표한 1.8%보다 0.7% p 높였습니다.



1월 전망에는 물가상승률이 포함되지 않았습니다.



내년에는 한국 물가상승률이 1.9%로 안정화할 것으로 내다봤습니다.



세계 물가상승률은 에너지와 식품 가격 급등 영향을 반영해 지난 1월 전망보다 0.6%p 상향 조정한 4.4%로 발표했습니다.



IMF는 최근 세계 경제는 하방 리스크가 지배적이라며 전쟁 장기화에 따른 공급망 교란 가능성, 인공지능 수익성 기대 재평가에 따른 금융시장 조정 가능성, 보호무역 확산 가능성 등을 주요 요인으로 제시했습니다.



다만 무역 긴장이 완화되거나 AI를 통한 생산성 제고가 조기에 달성될 경우 상방 요인으로 작용할 수 있다고 분석했습니다.



IMF는 높은 불확실성에 대응하기 위한 정책 방향으로 통화·금융 측면에서 물가안정을 최우선으로 하면서 원자재시장 노출도와 기대 인플레이션 안착 정도 등에 따라 차별화된 대응을 권고했습니다.



과도한 환율변동에 일시적 시장 개입 또는 자본 유출입 관리 조치를 시행할 수 있다고 언급했습니다.



재정 측면에서는 재정건전성을 유지하면서 취약계층을 지원하되 한시적으로, 적기 시행할 것을 주문했습니다.