경기 광주서 남편이 사실혼 아내와 딸에 흉기 휘두르고 스스로 목숨 끊어

경기 광주시에서 60대 남성이 아내와 딸에게 흉기를 휘두르고 본인은 극단적 선택으로 숨지는 사고가 발생했습니다.



오늘(14일) 오후 5시 20분쯤 경기 광주시 능평동의 한 가정집에서 60대 남성 A 씨가 가족들을 향해 흉기를 휘둘렀다는 신고가 경찰에 접수됐습니다.



이 사고로 50대 아내 B 씨는 중상을, 20대 딸 C 씨는 경상을 입고 병원으로 이송돼 치료를 받고 있습니다.



A 씨는 범행 직후 건물에서 뛰어내린 것으로 전해졌습니다.



신고를 받고 출동한 경찰이 A 씨를 병원으로 옮겼지만, A 씨는 끝내 숨졌습니다.



사실혼 관계인 이들은 최근까지 별거 중이었으며, B 씨와 딸이 이날 자신의 짐을 정리하기 위해 A 씨의 집을 방문했다가 사고를 당한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.



(사진=연합뉴스)