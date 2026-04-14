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중동 불안에 에틸렌·프로필렌 등 석화제품 '매점매석 금지'

전형우 기자
작성 2026.04.14 19:26 수정 2026.04.14 19:51 조회수
중동 불안에 에틸렌·프로필렌 등 석화제품 '매점매석 금지'
▲ 전남 여수 국가산업단지 모습

정부가 중동 정세 불안으로 공급망 위기가 불거진 석유화학 원료·제품에 대한 매점매석 금지 조치를 시행합니다.

산업통상부와 재정경제부는 오는 15일 0시를 기해 '석유화학제품 원료 등의 매점매석 금지 및 긴급수급조정에 관한 규정'을 고시하고 즉각 시행한다고 14일 밝혔습니다.

이에 따라 나프타에서 생산되는 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠, 톨루엔, 자일렌, 기타 유분 등 7개 기초 유분에 대한 매점매석이 금지됩니다.

이들 7개 기초 유분의 취급 사업자는 전년 같은 기간보다 해당 물품의 재고량을 80% 초과해 보관할 수 없습니다.

정부는 기초 유분을 통해 생산되는 품목 가운데 수급 차질이 우려되는 원료나 제품이 추가로 확인되면 관계부처 간 협의를 통해 대상 품목을 매점매석 금지 대상으로 추가 지정해 시장 상황에 신속히 대응할 계획입니다.

특히 기초 유분을 활용해 생산하는 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등 중간재나 의료용 수액 백, 포장 용기 등 제품에 대한 수급 상황을 예의 주시하며 수급 불안시 신속히 추가 지정한다는 방침입니다.

아울러 매점매석 금지 조치에도 수급 불안이 지속될 경우 해당 품목에 대한 생산, 출고, 판매량 등 긴급 조정을 검토합니다.

산업부는 특히 국민의 생명·보건, 생활필수품, 국방·안보 및 핵심 산업 분야는 수급 불안시 가장 먼저 수급조정 조치를 추진할 계획이라고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
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