검찰, "검사에 로비해주겠다" 속여 10억 챙긴 전 경찰관 구속기소

▲ 수원지검

검사에게 로비해주겠다며 사건 관계인으로부터 금품을 받아 챙긴 혐의를 받은 전직 경찰관 2명이 재판에 넘겨졌습니다.수원지검 형사6부(부장검사 윤인식)는 현직 검사에게 로비해줄 것처럼 피해자를 속여 거액을 편취한 전직 경찰청 차장(치안정감) A 씨와 경장 B 씨를 특정경제범죄법위반 혐의(사기) 등으로 구속 기소했다고 오늘(14일) 밝혔습니다.이들은 지난해 3월부터 5월까지 피해자에게 "서울중앙지검 1차장검사, 형사3부 부장검사 등을 통해 고소 사건의 합의를 보게 해주겠다"는 취지로 거짓말한 뒤, 피해자로부터 총 6회에 걸쳐 현금 10억 원과 2억 6천5백만 원 상당의 벤츠 승용차를 받아 챙긴 혐의를 받고 있습니다.검찰은 지난 8월 피해자로부터 고소장을 접수한 뒤 A 씨와 B 씨의 주거지와 사무실 등을 압수수색하며 수사를 이어왔습니다.또 지난 1월 진행될 예정이었던 구속전피의자심문에 불출석하고 도주한 B 씨에 대해 검찰은 통신영장 5회와 압수영장 1회를 발부받아 지난달 25일 B 씨를 붙잡아 구속 영장을 집행했습니다.검찰은 "전직 경찰관들이 자신들의 경력을 이용해 허위의 법조 인맥을 내세우는 방법으로 피해자로부터 거액을 가로챈 소위 '법조 브로커' 범행"이라며 "외제차와 시가 13억원 상당의 아파트 등에 대해 추징보전을 하는 등 범죄수익을 철저히 박탈했다"고 말했습니다.