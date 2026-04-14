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'연봉 최하위' 키움, 금융 시장엔 149억 투자

배정훈 기자
작성 2026.04.14 21:42 조회수
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<앵커>

프로야구 키움은 열악한 재정 탓에 10개 구단 중 선수단에 대한 투자가 가장 적은 걸로 알려져 있습니다. 그런데 이면을 들여다보니 의외의 사실이 드러났습니다. 지난해 선수단 연봉의 3배가 넘는 거액을 금융시장에 투자한 겁니다.

배정훈 기자의 단독 보도입니다.

<기자>

KBO 리그에서 유일하게 모기업이 없는 키움은 구단 살림살이가 가장 빠듯합니다.

2025년 감사보고서에 따르면 전년 대비 13% 성장한 508억 원의 매출을 올렸지만, 여전히 10개 구단 중 최하위였습니다.

선수단에 쓰는 돈도 팍팍했습니다.

'샐러리캡' 기준이 되는 '연봉 상위 40명의 합계 금액'은 2024년 약 56억 원, 지난해 44억 원으로 9위 NC의 절반 수준에 그쳤습니다.

그런데 키움 구단이 지갑을 활짝 연 곳은 따로 있었습니다.

2024년 약 300억 원, 지난해 149억 원가량을 금융 상품에 투자한 것으로 확인됐습니다.

2024년에는 선수단 연봉의 5배, 지난해에는 3배 넘는 뭉칫돈을 금융시장에 굴린 겁니다.

지난해 감사보고서에는 구체적인 투자 종목도 명시됐는데, 미국 채권과 나스닥, S&P500과 금 ETF에 분산 투자해 0.75%의 수익률로 약 1억 1천만 원을 벌었습니다.

선수단 전력 보강 대신 역대급 호황을 누린 금융시장으로 눈을 돌렸지만, 수익률은 기대를 밑돌았습니다.

이에 대해 키움 측은 구단의 안정적인 자금 관리를 위해 이사회 결의를 거쳐 투자를 결정했고, 우량 자산과 달러 등에 분산해 관리하고 있으며, 특히 달러 자산의 경우 외국인 선수 급여 등 필수 지출에도 활용하고 있다고 설명했습니다.

(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 이재성, 디자인 : 황세연·강유라)
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