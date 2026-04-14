[단독] 참다못한 추신수…"입에도 못 담을 정도" 결국

<앵커>



전 메이저리거 추신수 씨가 본인과 가족들에게 악플을 단 네티즌들을 고소해 경찰이 수사에 나섰습니다. 그동안 가족들의 정신적 피해가 심했던 것으로 전해졌습니다.



정지연 기자의 단독 보도입니다.



<기자>



추신수 씨가 모욕 혐의로 경찰에 고소한 네티즌은 47명입니다.



고소 대상은 유튜브와 SNS 등에서 추 씨 본인과 가족들을 향해 악성 댓글, 이른바 악플을 단 네티즌들입니다.



추 씨 소속사 측은 "추 씨 배우자와 미성년자 자녀들을 향해 입에 담지 못할 욕설과 패륜적 발언이 있었다"며 모든 악플에 대해 고소한 건 아니라고 설명했습니다.



또, "팬들에 대한 사랑과 보답으로 10년 이상 참아왔지만, 최근 가족들의 정신적 고통이 심해 법적 대응에 나섰다"고 밝혔습니다.



특히, 미국 국적인 추 씨의 두 아들에 대해 병역을 회피한 게 아니냐는 내용의 악플이 많았는데, 추 씨 측은 "미국에서 태어나고 자라 자연스럽게 미국 시민권을 취득했을 뿐"이라고 밝혔습니다.



서울 마포경찰서는 오늘(14일) 오후 고소인 조사를 시작으로 본격적인 수사에 착수했습니다.



추 씨 사례처럼 허위 사실로 온라인상에서 타인의 명예를 훼손하거나 모욕한 혐의로 검거된 사건이 최근 10년 사이 2배 넘게 늘어난 걸로 집계됐습니다.



전파 가능성이 높은 온라인상 악플 범죄에 대한 양형 기준이 지난 2019년 최대 3년 9개월까지 강화됐지만, 줄어들기는커녕 급증한 겁니다.



앞서 그룹 아이브의 장원영 씨에 대한 악의적인 비방 영상 등을 제작해 수억 원대 수익을 챙긴 유튜브 채널 '탈덕수용소' 운영자는 올해 초 징역 2년에 집행유예 3년, 추징금 2억 1천만 원의 대법원 확정판결을 받았는데, 실형이 아니라 솜방망이 처벌이라는 논란이 제기되기도 했습니다.



(영상편집 : 김종태, 디자인 : 박태영)