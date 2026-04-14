[속보] 검찰, '이 대통령·이준석 허위사실 유포' 유튜버 전한길 구속영장 청구

▲ 전한길 씨가 13일 서울 서초구 서울중앙지방검찰청에서 열린 구속영장 청구 전 피의자 조사에 출석하며 취재진에 입장을 밝히고 있다.

이재명 대통령과 이준석 개혁신당 대표에 대한 명예훼손 혐의로 경찰 수사를 받아온 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)씨에 대해 구속영장이 청구됐습니다.서울중앙지검 인권보호부(이시전 부장검사)는 오늘(14일) 전 씨에 대해 정보통신망법상 명예훼손 및 전기통신기본법 위반 혐의로 법원에 구속영장을 청구했다고 밝혔습니다.앞서 서울경찰청 형사기동대는 전 씨를 조사해 검찰에 구속영장을 신청했습니다.미체포 피의자 신분인 전 씨의 영장실질심사는 이르면 이번 주 후반 열릴 것으로 보입니다.전 씨는 지난달 18일 유튜브에서 '이재명 대통령이 160조 원 규모의 비자금과 군사기밀을 중국에 넘겼다'는 한 남성의 주장을 내보내고, 지난달 27일엔 '개혁신당 이준석 대표가 미국 하버드대에서 경제학을 복수 전공한 것은 거짓'이라고 주장했다가 고소·고발됐습니다.서울중앙지검 인권보호부는 "구속 전 피의자 면담 결과 혐의가 소명되고, 가짜뉴스를 반복적으로 양산·유포하는 등 사안이 중대하며 재범 및 도주의 우려가 있다고 봐 전 씨에 대한 구속영장을 청구했다"면서 심문기일에 검사가 직접 출석해 의견을 개진할 예정이라고 밝혔습니다.전 씨는 어제 검찰에 출석하며 "법 없이도 살아온 사람을 구속하겠다는 건 정치적 보복"이라고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)