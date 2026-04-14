대법원 "국정농단 태블릿PC, 최서원에 돌려줘야" 판결 확정

▲ 지난 2017년 1월 11일 서울 강남구 대치동 최순실 국정농단 특별검사 사무실에서 이규철 당시 대변인이 장시호 씨가 제출한 태블릿PC를 공개하는 모습
박근혜 정부 국정농단 수사 당시 박영수 특별검사팀에 제출된 태블릿 PC를 최서원(개명 전 최순실)씨에게 돌려줘야 한다는 판결이 대법원에서 확정됐습니다.
대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 최 씨가 국가를 상대로 낸 유체동산 인도 소송에서 원심의 원고 승소 판결을 심리불속행 기각으로 확정했습니다.
앞서 박영수 특검팀은 '최 씨의 조카 장시호씨가 2016년 10월 최서원 씨의 부탁으로 자택 금고에 있는 현금이나 주식, 각종 문건과 함께 들고나왔고, 이 사실을 CCTV로 확인한 특검팀이 추궁하자 장 씨가 2017년 1월 태블릿PC를 특검팀에 임의제출했다'고 발표한 바 있습니다.
최 씨는 태블릿PC가 자신의 것이 아니라면서도 "언론에 의해 내 것으로 포장돼 감옥까지 갔으니 정말 내 것인지 확인하겠다"며 2022년 1월 반환 소송을 제기했습니다.
태블릿PC를 돌려받은 뒤 실제로 자신이 사용했는지 검증해 이른바 특검의 '조작설'을 증명하겠다는 취집니다.
2023년 7월 1심은 최 씨가 태블릿PC를 직접 구입해 사용한 소유자라며 국가가 최 씨에게 태블릿PC를 돌려줘야 한다고 판결했습니다.
2심 판단도 같았습니다.
국가 측은 최 씨가 장 씨에게 소유권을 넘겼기 때문에 최 씨에게 태블릿PC를 돌려줄 필요가 없다고 주장했지만, 재판부는 특검이 밝힌 태블릿PC 입수 경위가 사실과 다르기 때문에 소유권이 장 씨에게 넘어갔다고 인정할 수 없다고 봤습니다.
국정농단 사건과 관련해 최 씨가 반환을 요구한 태블릿PC는 이 재판의 대상이 된 것을 포함해 총 두 대입니다.
나머지 한 대는 수사 당시 JTBC 기자가 수사기관에 임의제출해 재판에 증거로 사용된 이른바 'JTBC 태블릿PC'입니다.
최 씨는 이 JTBC 태블릿PC도 돌려달라고 소송을 내 2023년 승소 판결을 확정받았습니다.
(사진=연합뉴스)
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