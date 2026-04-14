종합특검, '방첩사 블랙리스트' 최강욱 참고인 신분 소환

▲ 최강욱 전 더불어민주당 교육연수원장이 22일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다.

국군방첩사령부의 '군 블랙리스트' 작성 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사팀이 오늘 최강욱 전 더불어민주당 의원을 참고인 신분으로 불러 조사했습니다.이 사건은 방첩사가 전·현직 군 장성들의 정치 성향 등을 조사해 블랙리스트 문건을 만들고 군 인사에 개입했다는 내용입니다.최 전 의원은 폐지된 사법시험과 마찬가지로 지금은 사라진 군법무관 임용시험 출신으로, 국방부 국회담당 법무관, 국방부검찰단 수석검찰관 등으로 장기복무한 뒤 전역했습니다.이 이후 2018∼2020년 문재인 정부 청와대에서 공직기강비서관으로 일했고 곧이어 2020∼2023년 열린민주당·더불어민주당 비례대표로 21대 국회의원을 지냈습니다.윤석열 정부 시절 방첩사는 최강욱 전 의원과 연고가 있는 군법무관 명단을 이른바 '최강욱 리스트'로 별도로 작성해 관리해왔습니다.문건에는 최 전 의원의 군법무관 복무 당시 동정과 전역 이후 활동 사항, 최 전 의원과 연고가 있다는 법무관 30여 명의 명단이 적혀 있는 것으로 알려졌습니다.특검팀은 이 문건에 이름을 올린 김상환 전 육군법무실장을 지난달 27일 고소인 신분으로 불러 조사한 바 있습니다.특검팀은 또 이날 김용현 전 국방부 장관의 공관에서 집사와 같은 역할을 했던 수행비서 양모 씨를 증거인멸 혐의 피의자 신분으로 불러 조사 중입니다.양 씨는 비상계엄 직후인 지난 2024년 12월 5일 김 전 장관의 지시를 받고 김 전 장관의 노트북과 휴대전화 및 서류 등을 파기한 혐의를 받습니다.특검팀은 이날 양 씨를 상대로 계엄 준비 상황을 미리 알았는지 여부와 계엄이 구체적으로 논의된 시기, 노트북의 소재 등을 조사한 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스)