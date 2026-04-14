"충성, 분대장 강다니엘입니다"…군복 입은 근황 공개

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가수 강다니엘이 육군 훈련소 공식 홍보에 나섰다.최근 육군 공식 유튜브 채널에는 강다니엘이 등장해 훈련소 분대장으로 복무 중인 모습을 공개했다. 영상 속 강다니엘은 이전보다 한층 건강해진 모습으로 "충성, 25연대 3교육대 11중대 분대장 강다니엘입니다"라고 힘차게 인사했다.분대장은 6~12명가량의 인원으로 구성된 분대를 지휘하는 역할을 맡는다.이 영상에서 강다니엘은 육군훈련소 조교 선발 과정에 대해서 "병무청을 통해 지원하는 방법과 전문특기병 선발을 통한 1차 과정이 있고, 이후 훈련소에서 체력과 면접을 거쳐 2차 선발이 진행된다. 자격 기준이 완벽하지 않더라도 충분히 도전할 수 있다. 저 역시 이러한 과정을 거쳐 분대장으로 선발됐다"고 전했다.또한 조교로서의 장점에 대해 "군 생활 동안 많은 훈련병들을 이끌어갈 수 있다는 자부심이 가장 크다. 리더십을 키울 수 있는 기회"라고 강조하면서 "훈련병들을 직접 이끌어 정예의 용사로 육성하는 것이 목표다. 저 역시 최선을 다해 임하겠다. 많은 관심과 지원 부탁드린다"고 각오를 밝혔다.한편 강다니엘은 지난 2월 입대해 육군훈련소에서 조교로 복무 중이며, 전역 예정일은 내년 8월이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)