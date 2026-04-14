뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] "'전남친 폰' 훔쳐줘"…10대에 '엽기' 사주한 30대 징역 4년 선고

김지욱 기자
작성 2026.04.14 18:05 조회수
PIP 닫기
헤어진 남자 친구의 휴대전화를 훔쳐 달라고 10대들에게 사주한 30대 여성이 1심에서 실형을 선고받았습니다.

오늘(14일) 오후 서울남부지법 형사합의13부는 강도상해교사 혐의로 기소된 30대 여성 A 씨에게 징역 4년을 선고했습니다.

A 씨에게 사주받아 피해자를 폭행하고 휴대전화를 빼앗은 혐의를 받는 10대 소년 4명은 서울가정법원 소년부로 송치됐습니다.

재판부는 "이 사건으로 피해자는 상당한 상해를 입었고 피해가 적지 않다"며 "다만 피고인이 잘못을 인정하고 처벌 전력이 없는 점을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.

10대 소년범들에 대해선 "재판에 임한 태도와 반성문 등을 고려할 때 피고인들은 교화를 통해 성품을 개선할 여지가 있어 보인다"며 "준법의식을 상실했다거나 반사회적 인격이 포착됐다고 볼 수 없다"고 했습니다.

A 씨는 온라인 플랫폼에서 모집한 10대 소년 4명에게 전 남자 친구인 20대 남성 B 씨의 휴대전화를 빼앗아달라고 시킨 혐의를 받습니다.

사주를 받은 소년들은 지난해 11월 16일 밤 10시 50분쯤 영등포구에 있는 피해자 주거지에 흉기를 들고 찾아가 휴대전화를 빼앗으려 했고, 이 과정에서 피해자는 얼굴과 목 부위 등에 상처를 입었습니다.

(취재: 김지욱, 영상편집: 최강산, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김지욱 기자 사진
김지욱 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지