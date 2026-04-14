'항공사 기장 살해' 김동환 구속 기소…6명 연쇄살인 계획

▲ 항공사 기장 살해 피의자 49세 김동환

부산에서 동료 기장을 살해하고 추가 살해를 계획한 혐의를 받는 전직 항공사 부기장 김동환이 재판에 넘겨졌습니다.부산지검 형사3부는 오늘(14일) 김동환을 살인과 살인미수, 살인예비 등 혐의로 구속기소 했다고 밝혔습니다.검찰 공소사실에 따르면 김 씨는 지난달 17일 새벽 4시 50분쯤 부산 부산진구의 한 아파트에서 현직 항공사 기장 B 씨를 흉기로 살해한 혐의를 받고 있습니다.김 씨는 또 사건 발생 전날 경기 고양시에서 또 다른 기장을 살해하려다 미수에 그쳤고, 항공사 관계자 4명을 추가로 살해하려고 한 혐의도 받고 있습니다.조사 결과 김 씨는 항공사 재직 및 퇴사 과정에서 공군 파일럿 출신인 피해자들의 조직적인 음해와 괴롭힘이 있었다고 생각해 공군사관학교 선배이자 같은 항공사에 근무했던 조종사 6명을 살해하기로 결심한 것으로 드러났습니다.특히 퇴직 이후 조종사 공제회와 조종 면허 상실 상조금 지급 액수를 두고 소송을 벌였고 일부 패소하면서 신청 금액보다 적은 금액을 받게 되자 범행을 계획한 정황도 파악됐습니다.김 씨는 지난해 8월부터 범행 도구를 구매하고 피해자의 차량에 GPS 위치 추적기를 부착해 주거지를 파악하는 등 7개월에 걸쳐 치밀하게 범행을 준비했습니다.또 범행 흔적을 남기지 않기 위해 현금과 선불식 교통카드로 대중교통만 이용하고, 배송 기사로 위장해 현장에 침입한 것으로 확인됐습니다.검찰은 사건 송치 이후 추가 압수수색과 계좌·통신 분석 등을 통해 김 씨의 범행 동기를 입증하고 관련 증거를 확보했다면서, "재판 과정에서 사건의 실체적 진실을 규명해 상응하는 형이 선고되도록 하겠다"고 밝혔습니다.(사진=부산경찰청 제공, 연합뉴스)