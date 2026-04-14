조국, 평택을 출마 선언…"선거연대 생각 안 해"

<앵커>



조국 조국혁신당 대표가 오는 6월 3일 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐 선거에서 경기 평택을 지역에 출마하겠다고 밝혔습니다. 조 대표는 민주당 등 다른 정당과의 선거연대를 생각하고 출마를 선언하지는 않았다고 강조했습니다.



민경호 기자가 전해드립니다.



<기자>



조국 조국혁신당 대표가 오는 6월 3일 국회의원 재보궐 선거에서 경기 평택을에 출마하겠다고 밝혔습니다.



[조국/조국혁신당 대표 : 줄기차게 역설해 온 이상과 같은 저의 비전과 가치 그리고 원칙과 소신에 따라 이뤄졌습니다.]



조 대표는 평택에 연고가 없지만, 평택을 도약시킬 비전과 정책, 이를 실행할 능력은 누구보다 앞선다고 강조했습니다.



평택에서는 한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨가 주도한 극우집회가 열리고 있고, 황교안 자유와혁신 대표가 출마를 선언했다며, 내란청산과 국민의힘 제로를 평택에서 실현하겠다고도 덧붙였습니다.



조 대표는 여러 출마 대상지 가운데 평택을을 선택한 이유에 대해서는 민주당 귀책사유가 있는 곳 중 국민의힘 세가 강한 곳을 택했다고 설명했습니다.



평택을은 민주당 소속 이병진 전 의원이 공직선거법 위반 등 혐의로 유죄 확정 판결을 받으면서 재선거가 치러지는 곳입니다.



조 대표는 이미 해당 지역 출마를 선언한 진보당 김재연 상임대표에 이어 민주당 후보까지 확정되면 국민의힘 후보가 어부지리로 당선될 수 있는 것 아니냐는 질문에는 유권자가 현명하게 판단해 자신에게 표를 줄 거라고 자신했습니다.



그러면서 선거연대는 생각하지 않는다면서, 다자 구도에서도 경쟁을 통해 승리해 내겠다고 말했습니다.



(영상편집 : 남 일)