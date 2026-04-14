스페인서 치료 받은 돈치치, 곧 레이커스 복귀

▲ 바닥에 드러누운 채 손으로 얼굴을 감싸며 통증을 호소하는 돈치치

햄스트링 부상으로 미국프로농구, NBA 정규리그 막판 결장했던 LA 레이커스의 스타 루카 돈치치가 팀에 합류합니다.ESPN은 햄스트링 부상으로 스페인에서 치료를 받던 돈치치가 17일 LA로 복귀한다고 보도했습니다.이 매체는 돈치치가 19일 시작하는 휴스턴 로키츠와의 플레이오프(PO) 1라운드 초반엔 코트에 나서지 못할 수 있다면서 복귀 시점은 여전히 불투명하다고 덧붙였습니다.이번 시즌 NBA 정규리그 64경기에 출전해 리그에서 가장 많은 평균 33.5점을 올린 돈치치는 이달 3일 오클라호마시티 선더와의 원정 경기에 왼쪽 햄스트링 부상으로 이탈했습니다.이후 정규리그 남은 5경기에 출전하지 못한 그는 '그레이드 2'에 해당하는 왼쪽 햄스트링 염좌 진단을 받아 복귀 시점을 최대한 앞당기고자 치료를 위해 스페인으로 향했습니다.ESPN은 돈치치가 지난주 스페인에서 여러 주사 치료를 받았다고 전했습니다.레이커스는 정규리그 막바지 돈치치에 이어 오스틴 리브스가 복사근 부상으로 이탈하는 악재에도 서부 콘퍼런스 4위(53승 29패)로 PO에 진출해 19일 휴스턴과 1라운드 첫 경기를 앞두고 있습니다.41세 르브론 제임스가 분투하고 있으나 돈치치와 리브스 모두 결장이 길어진다면 레이커스로선 PO에서의 선전을 장담할 수 없기에 돈치치의 이른 복귀가 절실한 처지입니다.리브스의 경우엔 돈치치보다 복귀에 시간이 더 오래 걸릴 거로 전망되고 있습니다.(사진=게티이미지)